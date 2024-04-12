Стоунгендж не з тієї когорти: де друїди могли проводити свої ритуали (фото)
Дехто вважає, що таємничі структури по всій Англії були місцями, в яких проводили ритуали друїди. Проте вченим досі невідомо, навіщо їх збудували насправді.
Коли ви чуєте слово "гендж", одразу згадується Стоунгендж. Але є один нюанс: Стоунгендж технічно не є генджем. Термін "гендж" походить з давньоанглійської мови і означає "висіти". Зазвичай, генджі мають під'їзні шляхи, що забезпечують доступ до їхнього центру. Але вони не є оборонними спорудами; неглибокі рови всередині підвищених берегів свідчать про протилежне, пише IFLScience.
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Визначальною характеристикою генджів є земляні насипи, а не те, що лежить в його основі. Це круглий або овальний майданчик діаметром зазвичай не менше від 20 метрів, який оточує земляний вал. Їх часто плутають з іншими стародавніми місцями, такими як кладовища або римські станції. До того ж кам'яні кола, що стоять, теж не завжди є генджами.
Найдавніші генджі з'явилися близько 3000 року до н. е. і розвивалися до ранньої бронзової доби. Проте, точне визначення їхнього походження залишається невловимим. Зазвичай такі споруди знаходили на території Великої Британії. Проте, вони також існували в доісторичну епоху на території Німеччини (Голорінг, Гозекське коло) та інших країн.
Хоча міфи пов'язують їх з друїдами, правда набагато туманніша. Ймовірно, ці споруди могли бути сакральними, в них проводилися ритуали або позначалися священні місця.Важливо
Від Ейвбері до галькового берега річки в Мейбурзі, генджі демонструють різноманітні форми.
Раніше Фокус писав про незвичайну конструкцію, яку виявили в Лондоні.
Також ми розповідали про дивну споруду, яку виявили французькі археологи. Вченим невідомо, хто та навіщо її збудував.