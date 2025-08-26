Зображає невідомих комах: мінойський артефакт викликав суперечки серед дослідників

Золотий кулон, знайдений у 1930 році в стародавньому місті Малія на Криті, продовжує бентежити дослідників. Артефакт, знайдений у некрополі Хрисолаккос або "золота яма", викликав суперечки щодо того, яких істот він зображує і яке значення колись мав.

Related video

Кулон, який зберігається у Археологічному музеї Іракліона, має довжину 4,6 сантиметра та важить 5,5 грама і часто описується як шедевр мінойського мініатюрного мистецтва. Стародавній ювелір застосував передові техніки, зокрема філігрань, грануляцію, репус та інкрустацію, щоб сформувати прикрасу, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Артефакт зображає двох комах, що стоять одна навпроти одної, з'єднані головами та черевцями, а їхні крила розпростерті назад. Ноги кожного комахи, здається, тримають гроно золотих кульок, а три маленькі диски висять на крилах і з'єднаних черевцях.

Свого часу відомий археолог сер Артур Еванс висловив припущення, що комахи на підвісці — це бджоли, і ця думка впливала на дискусії протягом десятиліть.

Музей зазначає, що мед і віск були життєво важливими елементами мінойської економіки, а бджоли мали символічне релігійне значення. Деякі вчені вважають, що комахи були змодельовані за зразком медоносних бджіл (Apis mellifera), які виробляють мед, тримають стільники і краплю нектару.

Однак подальші дослідження, зокрема стаття 2021 року під керівництвом ботаніка Е. Чарльза Нельсона, пропонують альтернативне пояснення. Висячі диски можуть представляти плоди середземноморського серцелиста (Tordylium apulum), рослини, що росте на Криті і виробляє круглі насіння з намистинами.

Якщо ця інтерпретація правильна, комахи більше схожі на мамонтових ос (Megascolia maculata), ніж на бджіл. Ці великі оси, як відомо, харчуються квітучими рослинами, такими як серцелист, звиваючи свої тіла навколо квіток зі складеними назад крилами в позі, схожій на ту, що зображена на підвісці.

Важливо

Поховання жінки з Великого Хорасану: археологи знайшли нові артефакти (фото)

Точна ідентичність комах залишається невизначеною, що поділяє думки експертів. Можливо, майстер намагався зобразити бджіл, але використовував ос як візуальні моделі. Незалежно від символізму, вчені сходяться в одному: артефакт відображає надзвичайну майстерність і прославляє природний світ стародавнього Криту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наука вперше пояснила одне з біблійних чудес Ісуса Христа.

Раніше Фокус писав про те, що, як і попереджала Біблія, найбільша річка Західної Азії невблаганно висихає.