Поховання жінки з Великого Хорасану: археологи знайшли нові артефакти (фото)

В Ірані археологи нещодавно виявили гробницю бронзового віку, що належала дівчині, яка жила понад три тисячоліття тому. Вчені продовжують досліджувати поховання, яке дає рідкісне уявлення про стародавні похоронні звичаї та соціальні ієрархії Великого Хорасану.

Поховання, відоме як могила №12, належало молодій жінці, яка ще не досягла вісімнадцяти років. Вона була похована в скорченій позі на правому боці, обличчям на південний схід, разом із неймовірною колекцією з 34 похоронних дарів, пише Live Science.

Серед артефактів були золоті сережки та перстень, бронзові предмети, такі як дзеркало та шпильки (одна з них мала форму руки, що тримає розетку), печатка з зображенням людських ніг та прикрашена кераміка.

Найбільше враження справила декоративна чорна кам'яна (хлоритова) скринька з вигравіруваними зміями та скорпіонами, яка використовувалася для зберігання косметичного колю. Різноманітність матеріалів — слонова кістка, лазурит, серпентин — вказують на торгівельні зв'язки, що сягали таких регіонів, як Бактрія та долина Інду.

Важливість цивілізації Великого Хорасану стала очевидною завдяки знахідкам, таким як могила №12, які вказують на культурний горизонт, порівнянний за важливістю з іншими великими стародавніми цивілізаціями того періоду.

Вишукані предмети, поховані разом із такою молодою людиною, багато говорять про успадкований елітний статус у суспільстві Великого Хорасану, де соціальний статус, здається, передавався за родовим походженням, а не за особистими досягненнями. Поховання жінок, зокрема, здаються багатшими за чоловічі — дзеркала, косметичні скриньки та вишукані прикраси натякають на їхню важливу роль у суспільстві.

