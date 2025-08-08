Захоронение женщины из Великого Хорасана: археологи нашли новые артефакты (фото)

В Иране археологи недавно обнаружили гробницу бронзового века, принадлежавшую девушке, которая жила более трех тысячелетий назад. Ученые продолжают исследовать захоронение, которое дает редкое представление о древних погребальных обычаях и социальных иерархиях Великого Хорасана.

Захоронение, известное как могила №12, принадлежало молодой женщине, которая еще не достигла восемнадцати лет. Она была похоронена в скорченной позе на правом боку, лицом на юго-восток, вместе с невероятной коллекцией из 34 погребальных даров, пишет Live Science.

Среди артефактов были золотые серьги и перстень, бронзовые предметы, такие как зеркало и булавки (одна из них имела форму руки, держащей розетку), печатка с изображением человеческих ног и украшенная керамика.

Фото: Ali Vahdati

Наибольшее впечатление произвела декоративная черная каменная (хлоритовая) шкатулка с выгравированными змеями и скорпионами, которая использовалась для хранения косметического коля. Разнообразие материалов — слоновая кость, лазурит, серпентин — указывают на торговые связи, которые достигали таких регионов, как Бактрия и долина Инда.

Важность цивилизации Великого Хорасана стала очевидной благодаря находкам, таким как могила №12, которые указывают на культурный горизонт, сравнимый по важности с другими крупными древними цивилизациями того периода.

Изысканные предметы, похороненные вместе с таким молодым человеком, много говорят об унаследованном элитном статусе в обществе Великого Хорасана, где социальный статус, кажется, передавался по родовому происхождению, а не по личным достижениям. Захоронения женщин, в частности, кажутся богаче мужских — зеркала, косметические шкатулки и изысканные украшения намекают на их важную роль в обществе.

Это открытие имеет большое значение, поскольку проливает новый свет на социальную динамику, экономическое влияние и погребальные традиции бронзового века на северо-востоке Ирана — регионов, которые были частью важных культурных обменов, выходивших далеко за пределы их границ.

