Еще не умели писать: древние люди пересекли море миллион лет назад (фото)

Археологи обнаружили, что ранние предки человека попали на индонезийский остров Сулавеси более миллиона лет назад — гораздо раньше, чем считалось ранее. Артефакты, найденные на юге острова, включают каменные орудия, которым по меньшей мере 1,04 млн лет.

Под руководством Будианто Хакима из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии и профессора Адама Брумма из Университета Гриффита, ученые обнаружили каменные артефакты во время раскопок на современном кукурузном поле, пишет Phys.org.

Исследователи нашли семь острых обломков, фрагментов, намеренно отбитых от более крупных камней, которые, вероятно, происходили из русел рек неподалеку. Инструменты обнаружили в слоях песчаника, а их возраст ученые подтвердили с помощью палеомагнитного датирования и датировки окаменелой кости свиньи, найденной на месте раскопок.

Фото: M.W. Moore/University of New England

Это исследование дополняет предыдущие открытия команды Брумма в Воло Сеге на Флоресе и Талепу на Сулавеси, которые показали следы деятельности гоминидов по меньшей мере 1,02 миллиона и 194 000 лет назад соответственно.

Расположение Сулавеси в регионе Воллесия, отделенном от материковой Азии глубокими океанскими проливами, делает это открытие особенно значимым. Ранние люди должны были бы пересечь открытое море, чтобы добраться до него, что свидетельствует о развитии способов передвижения гораздо раньше, чем до сих пор считалось.

Точный вид, который использовал эти инструменты, остается неизвестным, поскольку в Калио еще не находили никаких окаменелостей гоминидов.

Однако предыдущие находки окаменелостей на соседнем острове Флорес, в том числе знаменитый вид "хоббитов" Homo floresiensis, указывают на Homo erectus как возможного кандидата. Известно, что этот вид приспособился к изолированной среде, о чем свидетельствуют такие радикальные изменения, как уменьшение размеров тела.

Масштабы и экологическое богатство Сулавеси вызывают интересные вопросы. Хотя Флорес является относительно небольшим островом, Сулавеси в двенадцать раз больше и намного разнообразнее.

