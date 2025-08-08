Ще не вміли писати: древні люди пересікли море мільйон років тому (фото)

Археологи виявили, що ранні предки людини потрапили на індонезійський острів Сулавесі понад мільйон років тому — набагато раніше, ніж вважалося раніше. Артефакти, знайдені на півдні острова, включають кам'яні знаряддя, яким щонайменше 1,04 млн років.

Під керівництвом Будіанто Хакіма з Національного агентства досліджень та інновацій Індонезії та професора Адама Брумма з Університету Гріффіта, вчені виявили кам'яні артефакти під час розкопок на сучасному кукурудзяному полі, пише Phys.org.

Дослідники знайшли сім гострих уламків, фрагментів, навмисно відбитих від більших каменів, які, ймовірно, походили з русел річок неподалік. Інструменти виявили в шарах пісковику, а їх вік вчені підтвердили за допомогою палеомагнітного датування та датування скам'янілої кістки свині, знайденої на місці розкопок.

Фото: M.W. Moore/University of New England

Це дослідження доповнює попередні відкриття команди Брумма в Воло Сеге на Флоресі та Талепу на Сулавесі, які показали сліди діяльності гомінідів щонайменше 1,02 мільйона та 194 000 років тому відповідно.

Розташування Сулавесі в регіоні Воллесія, відокремленому від материкової Азії глибокими океанськими протоками, робить це відкриття особливо значущим. Ранні люди мали б перетнути відкрите море, щоб дістатися до нього, що свідчить про розвиток способів пересувань набагато раніше, ніж досі вважалося.

Точний вид, який використовував ці інструменти, залишається невідомим, оскільки в Каліо ще не знаходили жодних скам'янілостей гомінідів.

Проте попередні знахідки скам'янілостей на сусідньому острові Флорес, в тому числі знаменитий вид "гобітів" Homo floresiensis, вказують на Homo erectus як можливого кандидата. Відомо, що цей вид пристосувався до ізольованого середовища, про що свідчать такі радикальні зміни, як зменшення розмірів тіла.

Масштаби та екологічне багатство Сулавесі викликають цікаві питання. Хоча Флорес є відносно невеликим островом, Сулавесі в дванадцять разів більший і набагато різноманітніший.

Брумм зазначив, що невідомо, який еволюційний шлях пройшли ранні люди, ізольовані на острові впродовж мільйона років. Відповіді на ці питання поки що залишаються прихованими під стародавніми ґрунтами Сулавесі.

