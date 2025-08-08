Самая смертоносная морская кампания: ученые изучили более 100 квадратных км морского дна (фото)
Недавняя исследовательская миссия принесла новые сведения об одной из самых смертоносных морских кампаний Второй мировой войны. Ученые изучали обломки кораблей, затонувших во время ожесточенных боев в Айрон-Боттом-Саунд.
Миссия предусматривала использование самых современных технологий картографирования и визуализации, что позволило экспертам наблюдать за историческими военными кораблями с беспрецедентной детальностью — многие из них впервые, пишет Phys.org.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Под руководством Ocean Exploration Trust на борту E/V Nautilus команда успешно получила изображения со сверхвысоким разрешением и данные сонара о более чем десятке судов, включая USS New Orleans, японский эсминец Teruzuki и другие, такие как USS Vincennes, HMAS Canberra и USS Astoria.
Доктор Роберт Баллард, президент Ocean Exploration Trust, отметил: "Было замечательно вернуться в Айрон-Боттом-Саунд... Эта экспедиция была особенной, поскольку позволила нам снять эти места таким образом, который был невозможен тогда".
Проект использовал передовые инструменты, такие как беспилотный надводный аппарат (USV) DriX Университета Нью-Гемпшира, который дистанционно сканировал морское дно с базы в Хониаре.
Залив Айрон-Боттом, расположенный между островами Гуадалканал, Саво и Нгела, был местом пяти крупных морских сражений с августа по декабрь 1942 года. Эти столкновения унесли жизни более 20 000 человек, 111 кораблей и почти 1500 самолетов.
Во время последнего исследования с помощью DriX было картографировано более 1000 квадратных километров, что позволило создать самые детальные на сегодня карты морского дна в этом регионе.
Затем "Наутилус" запустил дистанционно управляемые аппараты (ROV) для исследования затонувших кораблей на глубине до 1000 метров, транслируя видео в прямом эфире для зрителей во всем мире через сайт NautilusLive.org.
Эта инициатива не только способствовала развитию морской археологии, но и имела образовательную и мемориальную цель. Исследователи и специалисты из более 130 учреждений Японии, Австралии, Новой Зеландии и США участвовали в исследовании, предоставляя информацию в режиме реального времени.
Контрадмирал в отставке Сэмюэл Дж. Кокс отметил, что эта инициатива чтит "мужество и жертвы моряков, которые боролись с чрезвычайным упорством и мастерством".Важно
В то же время доктор Даниэль Вагнер, главный ученый OET, отметил важность этих миссий, сказав, что они раскрывают "сколько чрезвычайных вещей все еще скрыто... в огромных глубинах нашего океана".
Ранее Фокус писал о спорах вокруг Туринской плащаницы. Ученые провели новое исследование и обнаружили, что артефакт не лежал на теле Иисуса.
А также мы рассказывали, как пластуны обокрали польское государство. Участники Украинской военной организации (УВО) решили перехватить почтовую карету с государственными средствами.