Наука вперше пояснила одне з біблійних чудес Ісуса Христа

Дослідники вважають, що одне з біблійних чудес Ісуса може виявитися справжнім.

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Учені вважають, що розібралися в тому, як Ісус Христос здійснив одне зі своїх найвідоміших чудес, пише DailyMail.

У Біблії описується те, як Ісус допоміг рибалкам виловити стільки риби, що вистачило протягом кількох тижнів годувати їхні громади. Припускають, що це чудо було здійснене в Тиверіадському озері або озері Кінерат, де проповідував Ісус.

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Нове дослідження показало, що диво могло статися завдяки природному явищу, яке відбувається в певну пору року.

Учені з Лімнологічної лабораторії Кінерета в Ізраїлі з'ясували, що ближче до дна озера рівні кисню дуже низькі. Таке відбувається через цвітіння фітопланктону, що блокує кисень і риби задихаються.

Щось подібне сталося 2012 року, коли тисячі мертвих риб спливли на поверхню озера.

"Наше дослідження добре пояснює велику кількість риби, яку легко збирати поблизу берега, як і було описано в Біблії", — кажуть автори дослідження.

Таким чином їхня теорія підтверджує, що рибалки справді могли б витягнути з озера сотні риб, але за певних умов. Найімовірніше, чудеса Ісуса збіглися з природним явищем на озері.

Чудовий улов риби згадується в писанні двічі: перший раз у 27 році н.е. до воскресіння Ісуса, другий — після його воскресіння в 29 році н.е. У першій із цих розповідей Ісус доручив Симону Петру, який був рибалкою і повернувся без улову, знову закинути сітку у воду.

Петро послухався Ісуса і зловив так багато риби, що сітки ледь не порвалися. Рибалці довелося кликати на допомогу інший човен, щоб витягнути на берег улов.

Тому вчені вирішили з'ясувати, як могли б рибалки отримати такий улов. У рамках експерименту в озері було розміщено датчики, які відстежували температуру в товщі води, а також напрямок і швидкість вітру. Дані показали, що через сильні вітри, які дмуть із заходу, рівень кисню у воду сильно падав.

"Озеро Кінерат має чіткі шари. Верхній шар теплий і насичений киснем, нижній — холодний і позбавлений кисню", — каже Яель Амітай з лабораторії Кінерета.

Як відомо, температура поверхні озера ніколи не опускається нижче 3,8 градусів за Цельсієм. Води озера також розділені шарами, які утворилися через різницю в щільності води.

Процес, який називається термічною стратифікацією, відбувається двічі на рік і змішує шари озера. Після 4-6 тижнів такого змішування, яке відбувається з березня по квітень, озеро Кінерат втрачає весь свій кисень і більше не може підтримувати вагому частину свого водного життя.

Під час останнього мору риби в озері найбільше постраждали коропові, хоча також було виявлено і більших риб, як-от сом, тиляпія і звичайний вусань.

Вчені також з'ясували, що подібний мор риби відбувається досить рідко, тільки в ті роки, коли спостерігається інтенсивне цвітіння фітопланктону.

"Наше дослідження визначило не тільки місце, а й часові рамки біблійних чудес Ісуса Христа", — підсумували дослідники.

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