Наука впервые объяснила одно из библейских чудес Иисуса Христа

Исследователи считают, что одно из библейских чудес Иисуса может оказаться настоящим.

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Ученые считают, что разобрались в том, как Иисус Христос совершил одно из своих самых известных чудес, пишет DailyMail.

В Библии описывается то, как Иисус помог рыбакам выловить столько рыбы, что хватило в течение нескольких недель кормить их общины. Предполагается, что это чудо было совершено в Тивериадском озере или озере Кинерат, где проповедовал Иисус.

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Новое исследование показало, что чудо могло произойти благодаря природному явлению, которое происходит в определенное время года.

Ученые из Лимнологической лаборатории Кинерета в Израиле выяснили, что ближе ко дну озера уровни кислорода очень низкие. Такое происходи из-за цветения фитопланктона, что блокирует кислород и рыбы задыхаются.

Нечто подобное произошло в 2012 году, когда тысячи мертвых рыб всплыли на поверхность озера.

"Наше исследование хорошо поясняет большое количество легко собираемой рыбы вблизи берега, как и было описано в Библии", — говорят авторы исследования.

Таким образом их теория подтверждает, что рыбаки действительно могли бы вытащить из озеро сотни рыб, но при определенных условиях. Скорее всего, чудеса Иисуса совпали с природным явлением на озере.

Чудесный улов рыбы упоминается в писании дважды: первый раз в 27 году н.э. до воскрешения Иисуса, второй – после его воскрешения в 29 году н.э. В первом из этих рассказов Иисус поручил Симону Петру, который был рыбаком и вернулся без улова, снова закинуть сеть в воду.

Петр послушался Иисуса и поймал так много рыбы, что сети едва не порвались. Рыбаку пришлось звать на помощь другую лодку, чтобы вытянуть на берег улов.

Поэтому ученые решили выяснить, как могли бы рыбаки получить такой улов. В рамках эксперимента в озере были размещены датчики, которые отслеживали температуру в толще воды, а также направление и скорость ветра. Данные показали, что из-за сильных ветров, которые дуют с запади, уровень кислорода в воду сильно падал.

"Озеро Кинерат имеет четкие слои. Верхний слой теплый и насыщен кислородом, нижний – холодный и лишен кислорода", — говорит Яэль Амитай из лаборатории Кинерета.

Как известно, температура поверхности озера никогда не опускается ниже 3,8 градусов по Цельсию. Воды озера также разделены слоями, которые образовались из-за разницы в плотности воды.

Процесс, который называется термической стратификацией, происходит дважды в год и смешивает слои озера. После 4-6 недель такого смешивания, которое происходит с марта по апрель, озеро Кинерат теряет весь свой кислород и больше не может поддерживать весомую часть своей водной жизни.

Во время последнего мора рыбы в озере больше всего пострадали карповые, хотя также были обнаружены и более крупные рыбы, такие как сом, тиляпия и обыкновенный усач.

Ученые также выяснили, что подобный мор рыбы происходит достаточно редко, только в те годы, когда наблюдается интенсивное цветение фитопланктона.

"Наше исследования определило не только место, но и временные рамки библейских чудес Иисуса Христа", — подытожили исследователи.

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