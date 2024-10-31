Туринская плащаница никогда не касалась тела Иисуса Христа: что показало исследование (фото)

Новый анализ показал, что отпечаток настоящего тела на ткани выглядел бы совсем иначе.

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Новое исследование показало, что Туринская плащаница, скорее всего, никогда не касалась тела Иисуса Христа, пишет DailyMail.

Многие считают, что артефакт, на котором виден слабый отпечаток человеческого тела, является той самой тканью, которой обернули тело Христа после распятия. Основная проблема такой теории заключается в том, что Туринская плащаница появилась только в середине XIV века.

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Последнее исследование добавляет новые факты в копилку скептиков. Авторы анализа утверждают, что такой отпечаток на ткани не могло оставить трехмерное человеческое тело. Возможно, отпечаток на ткани был сделан с помощью барельефа.

Автор исследования Цицерон Мораес создал виртуальную симуляцию, в которой ткань была положена на тело. Когда виртуальную плащаницу положили на 3D тело, то отпечаток был более искаженным, чем на Туринской плащанице. В это же время тот же эксперимент с 2D телом дал наиболее близкий результат к Туринской плащанице.

Повторив весь процесс с барельефом, ученому удалось добиться идентичного с плащаницей результата.

Моделирование создания Туринской плащаницы Фото: Cicero Moraes

"Такие различия объясняются очень просто. Когда вы обертываете 3D-объект тканью, и он оставляет следы на ней, этот силуэт получается более деформированным в сравнении с самим объектом. Настоящий отпечаток человеческого тела будет более опухшей его версией, а не изображением, похожим на фотокопию", — говорит бразильский судебно-медицинский эксперт и 3D-иллюстратор Мораес.

На отпечатке с 3D тела, видно, что оно кажется распухшим, а некоторые его части вообще не отпечатались на ткани. Между тем, отпечаток с барельефа, представляет четки рисунок очертаний тела, как это видно на Туринской плащанице.

В роли объяснения Мораес приводит в пример маску Агамемнона — это золотая посмертная маска, которая была отлита с лица древнего микенского царя. Она кажется слишком большой для лица человека, но эксперт говорит, что это ожидаемое искажение.

Мораес сомневается, что Туринская плащаница когда-либо прикасалась к телу Иисуса. Эксперт считает, что артефакт имеет скорее не историческое, а художественное значение.

"В дебатах люди делятся на два лагеря. С одной стороны те, кто считают плащаницу подлинной, а другие – подделкой. Но я склоняюсь к другому подходу: это произведение христианского искусства, нечто вроде невербального иконографического произведения, которое очень успешно послужило религиозным целям", — подытожил исследователь.

Напомним, исследователи снова проверили возраст полотна, в котором якобы похоронили Иисуса Христа. Более столетия ученые ведут споры о том, является ли Туринская плащаница подлинной и действительно ли в ней был погребен Иисус Христос.