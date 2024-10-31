Туринська плащаниця ніколи не торкалася тіла Ісуса Христа: що показало дослідження (фото)

Новий аналіз показав, що відбиток справжнього тіла на тканині мав би зовсім інший вигляд.

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Нове дослідження показало, що Туринська плащаниця, найімовірніше, ніколи не торкалася тіла Ісуса Христа, пише DailyMail.

Багато хто вважає, що артефакт, на якому видно слабкий відбиток людського тіла, є тією самою тканиною, якою обгорнули тіло Христа після розп'яття. Основна проблема такої теорії полягає в тому, що Туринська плащаниця з'явилася тільки в середині XIV століття.

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Останнє дослідження додає нові факти до скарбнички скептиків. Автори аналізу стверджують, що такий відбиток на тканині не могло залишити тривимірне людське тіло. Можливо, відбиток на тканині був зроблений за допомогою барельєфа.

Автор дослідження Цицерон Мораес створив віртуальну симуляцію, в якій тканину було покладено на тіло. Коли віртуальну плащаницю поклали на 3D тіло, то відбиток був більш спотвореним, ніж на Туринській плащаниці. Водночас той самий експеримент із 2D тілом дав найбільш близький результат до Туринської плащаниці.

Повторивши весь процес із барельєфом, вченому вдалося домогтися ідентичного з плащаницею результату.

Моделювання створення Туринської плащаниці Фото: Cicero Moraes

"Такі відмінності пояснюються дуже просто. Коли ви обгортаєте 3D-об'єкт тканиною і він залишає сліди на ній, цей силует виходить більш деформованим, якщо порівняти із самим об'єктом. Справжній відбиток людського тіла буде більш опухлою його версією, а не зображенням, схожим на фотокопію", — каже бразильський судово-медичний експерт і 3D-ілюстратор Мораєс.

На відбитку з 3D тіла видно, що воно здається розпухлим, а деякі його частини взагалі не відбилися на тканині. Водночас відбиток із барельєфа представляє чіткий малюнок обрисів тіла, як це видно на Туринській плащаниці.

У ролі пояснення Мораєс наводить як приклад маску Агамемнона — це золота посмертна маска, яку було відлито з обличчя стародавнього мікенського царя. Вона здається занадто великою для обличчя людини, але експерт каже, що це очікуване спотворення.

Експерт сумнівається, що Туринська плащаниця коли-небудь торкалася тіла Ісуса. Він вважає, що артефакт має радше не історичне, а художнє значення.

"У дебатах люди діляться на два табори. З одного боку ті, хто вважають плащаницю справжньою, а інші — підробкою. Але я схиляюся до іншого підходу: це витвір християнського мистецтва, щось на кшталт невербального іконографічного витвору, який дуже успішно послужив релігійним цілям", — підсумував дослідник.

Нагадаємо, дослідники знову перевірили вік полотна, в якому нібито поховали Ісуса Христа. Понад століття вчені ведуть суперечки про те, чи є Туринська плащаниця справжньою і чи справді в ній був похований Ісус Христос.