Изображает неизвестных насекомых: минойский артефакт вызвал споры среди исследователей

Золотой кулон, найденный в 1930 году в древнем городе Малия на Крите, продолжает смущать исследователей. Артефакт, найденный в некрополе Хрисолаккос или "золотая яма", вызвал споры относительно того, каких существ он изображает и какое значение когда-то имел.

Кулон, который хранится в Археологическом музее Ираклиона, имеет длину 4,6 сантиметра и весит 5,5 грамма и часто описывается как шедевр минойского миниатюрного искусства. Древний ювелир применил передовые техники, в частности филигрань, грануляцию, репус и инкрустацию, чтобы сформировать украшение, пишет Live Science.

Артефакт изображает двух насекомых, стоящих друг напротив друга, соединенных головами и брюшками, а их крылья распростерты назад. Ноги каждого насекомого, кажется, держат гроздь золотых шариков, а три маленьких диска висят на крыльях и соединенных брюшках.

В свое время известный археолог сэр Артур Эванс высказал предположение, что насекомые на подвеске — это пчелы, и это мнение влияло на дискуссии в течение десятилетий.

Музей отмечает, что мед и воск были жизненно важными элементами минойской экономики, а пчелы имели символическое религиозное значение. Некоторые ученые считают, что насекомые были смоделированы по образцу медоносных пчел(Apis mellifera), которые производят мед, держат соты и каплю нектара.

Однако дальнейшие исследования, в частности статья 2021 года под руководством ботаника Э. Чарльза Нельсона, предлагают альтернативное объяснение. Висячие диски могут представлять плоды средиземноморского сердцелиста(Tordylium apulum), растения, растущего на Крите и производящего круглые семена с бусинами.

Если эта интерпретация правильная, насекомые больше похожи на мамонтовых ос(Megascolia maculata), чем на пчел. Эти крупные осы, как известно, питаются цветущими растениями, такими как сердцелистник, извивая свои тела вокруг цветков со сложенными назад крыльями в позе, похожей на ту, что изображена на подвеске.

Точная идентичность насекомых остается неопределенной, что разделяет мнения экспертов. Возможно, мастер пытался изобразить пчел, но использовал ос в качестве визуальных моделей. Независимо от символизма, ученые сходятся в одном: артефакт отражает необычайное мастерство и прославляет природный мир древнего Крита.

