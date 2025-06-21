Как и предупреждала Библия: самая крупная река Западной Азии неумолимо высыхает (фото)

Исследователи обнаружили, что река Евфрат, протекающая через Турцию, Сирию и Ирак, прежде чем впасть в Персидский залив, как и предполагала Библия, очень быстро высыхает. По словам исследователей, ее исчезновение объясняется весьма реальными факторами.

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Река Евфрат — крупнейшая система в Западной Азии с бассейном, простирающимся до Ирана. Она также протекает вдоль реки Тигр, а земли вокруг этих двух рек исторически были частью Плодородного полумесяца, обеспечивающего идеальные условия для развития оседлого земледелия, что в конечном итоге привело к появлению некоторых из первых в мире городских цивилизаций, пишет IFLScience.

Любопытно, что Библия предостерегает о высыхании реки Евфрат. В Книге Откровения, кульминационном финале Нового Завета, Евфрат становится сценой для апокалипсиса: "Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла ее вода, чтобы приготовить путь царям с Востока". Однако, в отличие от сверхъестественных объяснений, таких как Второе пришествие Иисуса Христа, у ученых есть более реальное объяснение: хронические засухи и изменение климата.

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Река Евфрат сегодня

Когда-то речная система Тигр-Евфрат была плодородной землей, однако сегодня она высыхает с поразительной скоростью. Более того, эксперты Министерства водных ресурсов Ирака заявили о том, что реки могут полностью высохнуть уже к 2040 году из-за снижения уровня воды и засух, вызванных изменением климата.

Наблюдения показывают, что всего за несколько десятилетий сток в речной системе Тигр-Евфрат сократился почти до половины среднегодового стока в засушливые годы. Спутниковые снимки также показывают, что бассейны рек Тигр и Евфрат потеряли 144 кубических километра пресной воды с 2003 по 2013 год. В результате уровень воды в водной системе стал одним из самых низких за всю историю наблюдений.

Одной из основных причин высыхания речной системы считается климатический кризис, с которым сталкивается мир. Увы, Ближний Восток считается одним из регионов, наиболее уязвимых к изменению климата, что, как считают ученые, лишь усугубит ситуацию.

Река Евфрат и водохранилище Кебан на востоке Турции, снимок с Международной космической станции Фото: NASA

Последствия высыхания реки Евфрат

Плохие новости для окружающей среды не предвещают ничего хорошего для людей. Около 60 миллионов человек зависят от воды из системы рек Евфрат-Тигр для поддержания своей жизни, в основном в Турции и Ираке. С 2000-х годов международное сотрудничество по управлению бассейном Тигра-Евфрата, как сообщается, застопорилось, разжигая как местное соперничество, так и геополитическую напряженность между наблюдателями за речной системой.

Более того, эксперты опасаются, что в этом столетии могут разразиться ряд "водных войн", в которых государства будут сражаться за доступ к водным ресурсам. Наряду с риском конфликта и насилия, еще одной большой проблемой являются болезни: ученые опасаются вспышек холеры, ветряной оспы, кори и тифа.

Ранее Фокус писал о том, что ученые вырастили исчезнувшее дерево из 1000-летнего семени: о нем писали в Библии.