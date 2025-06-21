Как и предупреждала Библия: самая крупная река Западной Азии неумолимо высыхает (фото)
Исследователи обнаружили, что река Евфрат, протекающая через Турцию, Сирию и Ирак, прежде чем впасть в Персидский залив, как и предполагала Библия, очень быстро высыхает. По словам исследователей, ее исчезновение объясняется весьма реальными факторами.
Река Евфрат — крупнейшая система в Западной Азии с бассейном, простирающимся до Ирана. Она также протекает вдоль реки Тигр, а земли вокруг этих двух рек исторически были частью Плодородного полумесяца, обеспечивающего идеальные условия для развития оседлого земледелия, что в конечном итоге привело к появлению некоторых из первых в мире городских цивилизаций, пишет IFLScience.
Любопытно, что Библия предостерегает о высыхании реки Евфрат. В Книге Откровения, кульминационном финале Нового Завета, Евфрат становится сценой для апокалипсиса: "Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла ее вода, чтобы приготовить путь царям с Востока". Однако, в отличие от сверхъестественных объяснений, таких как Второе пришествие Иисуса Христа, у ученых есть более реальное объяснение: хронические засухи и изменение климата.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Река Евфрат сегодня
Когда-то речная система Тигр-Евфрат была плодородной землей, однако сегодня она высыхает с поразительной скоростью. Более того, эксперты Министерства водных ресурсов Ирака заявили о том, что реки могут полностью высохнуть уже к 2040 году из-за снижения уровня воды и засух, вызванных изменением климата.
Наблюдения показывают, что всего за несколько десятилетий сток в речной системе Тигр-Евфрат сократился почти до половины среднегодового стока в засушливые годы. Спутниковые снимки также показывают, что бассейны рек Тигр и Евфрат потеряли 144 кубических километра пресной воды с 2003 по 2013 год. В результате уровень воды в водной системе стал одним из самых низких за всю историю наблюдений.
Одной из основных причин высыхания речной системы считается климатический кризис, с которым сталкивается мир. Увы, Ближний Восток считается одним из регионов, наиболее уязвимых к изменению климата, что, как считают ученые, лишь усугубит ситуацию.
Последствия высыхания реки Евфрат
Плохие новости для окружающей среды не предвещают ничего хорошего для людей. Около 60 миллионов человек зависят от воды из системы рек Евфрат-Тигр для поддержания своей жизни, в основном в Турции и Ираке. С 2000-х годов международное сотрудничество по управлению бассейном Тигра-Евфрата, как сообщается, застопорилось, разжигая как местное соперничество, так и геополитическую напряженность между наблюдателями за речной системой.
Более того, эксперты опасаются, что в этом столетии могут разразиться ряд "водных войн", в которых государства будут сражаться за доступ к водным ресурсам. Наряду с риском конфликта и насилия, еще одной большой проблемой являются болезни: ученые опасаются вспышек холеры, ветряной оспы, кори и тифа.
Ранее Фокус писал о том, что ученые вырастили исчезнувшее дерево из 1000-летнего семени: о нем писали в Библии.