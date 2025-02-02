Религиоведы назвали настоящих авторов текстов Библии: что показывают новые исследования

Американская ученая Элизабет Польцер убеждена, что тексты Псалмов, Песни песней, Откровения и Послания к римлянам имеют вполне конкретное авторство. Относительно текстов Евангелий и Пятикнижия Моисея до сих пор продолжаются споры.

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Профессор Элизабет Польцер, библеистка из Университета Вилланова в Пенсильвании, убеждена, что более 40 человек являются вероятными авторами главного текста христиан. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По словам ученой, идентифицировать людей, написавших Библию, "достаточно сложно" по целому ряду причин — от филологических до исторических. Она убеждена, что Библия не была написана за один раз, а фактически является сборником писаний, древнейшее из которых может иметь возраст до 3500 лет.

"Некоторые из древнейших материалов могут датироваться еще 1200 годом до нашей эры, но книги, вероятно, были отредактированы до своего нынешнего вида в 6 или 5 веках до нашей эры", — сказала профессор Польцер.

Библия (фото: Getty Images) Фото: Open the Bible

Она отмечает, что в некоторых случаях известно, кто именно написал книгу Библии, но в других это остается дискуссионным вопросом.

"Например, ученые соглашаются, что апостол Павел написал Послание к римлянам, а апостол Иоанн — Откровение. Хотя такие книги, как Бытие и Исход, традиционно приписывали Моисею, из-за противоречий и дублирования в их материале, теперь считается, что они были написаны несколькими источниками на протяжении веков", — сказала религиовед.

Также под большим вопросом является авторство четырех Евангелий, которые традиционно приписывают Матфею, Марку, Луке и Иоанну.

"Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна являются технически анонимными, и на очень ранних стадиях отцы церкви приписывали их этим четырем евангелистам. Трудно понять, какая часть этого приписывания является реальной историей, а какая — вымышленная. Например, приписывание Матфея и Иоанна является удобным и достоверным, поскольку они были прямыми учениками Иисуса, но исторические факторы, кажется, подрывают эти приписывания", — говорит ученая.

Она указывает, что другие книги вызывают меньше дискуссий, в частности тексты написаны царем Соломоном ("Песнь песней") или апостолом Павлом ("Первое послание к Тимофею"), но и здесь есть вопросы относительно достоверности авторства. В то же время тексты Псалмов, которые приписывают Давиду, вероятно его авторства.

"Традиционно считается, что псалмы были написаны царем Давидом, и некоторые из псалмов вполне могли быть его песнями. Однако другие, скорее всего, происходят от других авторов гимнов, и они позже были собраны вместе как один сборник", — добавил профессор Польцер.

Историк религиозной культуры из Университета Квинсленда в Австралии Филипп Алмонд считает, что авторство Библии является "сложным и проблематичным".

"Это отчасти потому, что трудно идентифицировать конкретных авторов", — сказал он, добавив, что изначально Библия была написана на древних языках — еврейском, арамейском и греческом.

Он убежден, что вопрос установления авторства еще будет оставаться дискуссионной темой, однако точно будет подталкивать авторов "продолжать свои исследования".

Ранее стало известно, как на самом деле мог выглядеть Иисус. Ученые убеждены, что настоящее описание Бога христиан имело совершенно отличный вид от того, который укоренился в представлении христиан. Свою гипотезу исследователи базируют на ряде различных источников — от священных текстов до данных археологических находок той эпохи.

Впоследствии сообщалось, что археологи нашли утраченную резиденцию царя Давида. Исследователи нашли Маханаим, древнее место, которое согласно Библии было резиденцией израильских царей. С этим местом связаны различные события, в частности коронация царя Ишваала и восстание Авессалома против Давида.