Релігієзнавці назвали справжніх авторів текстів Біблії: що показують нові дослідження

Американська вчена Елізабет Польцер переконана, що тексти Псалмів, Пісні над піснями, Одкровення та Послання до римлян мають цілком конкретне авторство. Щодо текстів Євангелій та П'ятикнижжя Мойсея до сьогодні тривають суперечки.

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Професор Елізабет Польцер, біблеїстка з Університету Вілланова в Пенсільванії, переконана, що понад 40 осіб є ймовірними авторами головного тексту християн. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

За словами вченої, ідентифікувати людей, які написали Біблію, "досить складно" з цілої низки причин — від філологічних до історичних. Вона переконана, що Біблія не була написана за один раз, а фактично є збіркою писань, найдавніше з яких може мати вік до 3500 років.

"Деякі з найдавніших матеріалів можуть датуватися ще 1200 роком до нашої ери, але книги, ймовірно, були відредаговані до свого теперішнього вигляду в 6 або 5 століттях до нашої ери", — сказала професорка Польцер.

Біблія (фото: Getty Images) Фото: Open the Bible

Вона зазначає, що в деяких випадках відомо, хто саме написав книгу Біблії, але в інших це залишається дискутивним питанням.

"Наприклад, вчені погоджуються, що апостол Павло написав Послання до римлян, а апостол Іван — Одкровення. Хоча такі книги, як Буття та Вихід, традиційно приписували Мойсеєві, через протиріччя та дублювання в їхньому матеріалі, тепер вважається, що вони були написані кількома джерелами протягом століть", — сказала релігієзнавиця.

Також під великим питанням є авторство чотирьох Євангелій, які традиційно приписують Матвієві, Марку, Луці та Івану.

"Євангелія від Матвія, Марка, Луки та Івана є технічно анонімними, і на дуже ранніх стадіях отці церкви приписували їх цим чотирьом євангелістам. Важко зрозуміти, яка частина цього приписування є реальною історією, а яка — вигадана. Наприклад, приписування Матвія та Івана є зручним і достовірним, оскільки вони були прямими учнями Ісуса, але історичні фактори, здається, підривають ці приписування", — каже науковиця.

Вона вказує, що інші книги викликають менше дискусій, зокрема тексти написані царем Соломоном ("Пісня над піснями") або апостолом Павлом ("Перше послання до Тимофія"), але й тут є питання щодо достовірності авторства. Водночас тексти Псалмів, які приписують Давидові, є ймовірно його авторства.

"Традиційно вважається, що псалми були написані царем Давидом, і деякі з псалмів цілком могли бути його піснями. Однак інші, швидше за все, походять від інших авторів гімнів, і їх пізніше було зібрано разом як одну збірку", — додав професор Польцер.

Історик релігійної культури з Університету Квінсленда в Австралії Філіп Алмонд вважає, що авторство Біблії є "складним і проблематичним".

"Це частково тому, що важко ідентифікувати конкретних авторів", — сказав він, додавши, що спочатку Біблія була написана стародавніми мовами — єврейською, арамейською та грецькою.

Він переконаний, що питання встановлення авторства ще залишатиметься дискутивною темою, однак точно буде підштовхувати авторів "продовжувати свої дослідження".

Раніше стало відомо, як насправді міг виглядати Ісус. Вчені переконані, що справжній опис Бога християн мав абсолютно відмінний вигляд від того, який вкорінився в уявленні християн. Свою гіпотезу дослідники базують на низці різних джерел — від священих текстів до даних археологічних знахідок тієї епохи.

Згодом повідомлялося, що археологи знайшли втрачену резиденцію царя Давида. Дослідники знайшли Маханаїм, древнє місце, яке згідно з Біблією було резиденцією ізраїльських царів. З цим місцем пов’язані різні події, зокрема коронація царя Ішваала та повстання Авесалома супроти Давида.