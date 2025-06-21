Як і попереджала Біблія: найбільша річка Західної Азії невблаганно висихає (фото)

Дослідники виявили, що річка Євфрат, яка протікає через Туреччину, Сирію та Ірак, перш ніж впасти в Перську затоку, як і передбачала Біблія, дуже швидко висихає. За словами дослідників, її зникнення пояснюється вельми реальними факторами.

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Річка Євфрат — найбільша система в Західній Азії з басейном, що простягається до Ірану. Вона також протікає вздовж річки Тигр, а землі навколо цих двох річок історично були частиною Родючого півмісяця, що забезпечує ідеальні умови для розвитку осілого землеробства, що в кінцевому підсумку призвело до появи деяких з перших у світі міських цивілізацій, пише IFLScience.

Цікаво, що Біблія застерігає про висихання річки Євфрат. У Книзі Одкровення, кульмінаційному фіналі Нового Заповіту, Євфрат стає сценою для апокаліпсиса: "Шостий ангел вилив чашу свою у велику річку Євфрат, і висохла її вода, щоб приготувати шлях царям зі Сходу". Однак, на відміну від надприродних пояснень, як-от Друге пришестя Ісуса Христа, у вчених є більш реальне пояснення: хронічні посухи та зміна клімату.

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Річка Євфрат сьогодні

Колись річкова система Тигр-Євфрат була родючою землею, проте сьогодні вона висихає з дивовижною швидкістю. Ба більше, експерти Міністерства водних ресурсів Іраку заявили про те, що річки можуть повністю висохнути вже до 2040 року через зниження рівня води та посухи, спричинені зміною клімату.

Спостереження показують, що всього за кілька десятиліть стік у річковій системі Тигр-Євфрат скоротився майже до половини середньорічного стоку в посушливі роки. Супутникові знімки також показують, що басейни річок Тигр і Євфрат втратили 144 кубічних кілометри прісної води з 2003 по 2013 рік. У результаті рівень води у водній системі став одним із найнижчих за всю історію спостережень.

Однією з основних причин висихання річкової системи вважається кліматична криза, з якою стикається світ. На жаль, Близький Схід вважається одним із регіонів, найуразливіших до зміни клімату, що, як вважають учені, лише погіршить ситуацію.

Річка Євфрат і водосховище Кебан на сході Туреччини, знімок з Міжнародної космічної станції Фото: solar-system

Наслідки висихання річки Євфрат

Погані новини для навколишнього середовища не віщують нічого хорошого для людей. Близько 60 мільйонів людей залежать від води із системи річок Євфрат-Тигр для підтримання свого життя, в основному в Туреччині та Іраку. З 2000-х років міжнародне співробітництво з управління басейном Тигра-Євфрату, як повідомляється, застопорилося, розпалюючи як місцеве суперництво, так і геополітичну напруженість між спостерігачами за річковою системою.

Ба більше, експерти побоюються, що в цьому столітті може вибухнути низка "водних воєн", у яких держави битимуться за доступ до водних ресурсів. Поряд із ризиком конфлікту і насильства, ще однією великою проблемою є хвороби: вчені побоюються спалахів холери, вітряної віспи, кору і тифу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виростили зникле дерево з 1000-річного насіння: про нього писали в Біблії.