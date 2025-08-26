Є лише один подібний екземпляр: чоловік знайшов древній артефакт біля свого дому (фото)

На полі в північній Англії пошуковець знайшов незвичайний артефакт, який походить з XVI століття. За допомогою металошукача чоловік виявив невелику фігурку на глибині декількох сантиметрів під поверхнею землі.

Related video

51-річний Марк Макмаллан знайшов артефакт поблизу свого будинку в Дарлінгтоні. Очистивши предмет, він зрозумів, що це, ймовірно, олов'яна лялька, пише BBC.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Археолог Гері Бенкхед, почесний член Дурхамського університету, пояснив, що "фігурки з недорогоцінних металів були популярними дитячими іграшками в XVI столітті", хоча їх рідко знаходили.

За допомогою металошукача чоловік виявив невелику фігурку на глибині декількох сантиметрів під поверхнею землі Фото: Mark McMullan

Учений зазначив, що хоча дорожчі версії імпортувалися з континентальної Європи, цей екземпляр, ймовірно, виготовили місцеві майстри, оскільки подібні знахідки були зафіксовані в північній Англії в рамках програми "Portable Antiquities" Британського музею.

Банкхед додав, що хоча фігурка була неповною і грубо виготовленою, вона все ж дала важливе уявлення про уявний світ дітей того часу і скромні навички ранніх виробників іграшок.

Макмаллан, який досліджував місце поблизу середньовічних руїн, сказав, що спочатку він помилково прийняв знахідку за шматок свинцю, поки не помітив риси обличчя і ретельно не почистив поверхню. Побоюючись пошкодити її, він вирішив особисто доставити її до офіцера з пошуку знахідок графства Дарем.

Важливо

Вціліла після ІДІЛ-у: у Сирії виявили стелу римських часів (фото)

Пізніше Макмаллан провів пошук у базі даних "Portable Antiquities" і знайшов лише один подібний екземпляр — свинцеву ляльку, виявлену в Лестерширі. Один із науковців також припустив, що фігурка може бути навіть давнішою за середньовічний період, зважаючи на меч, вигравіруваний на її спині.

Раніше Фокус писав про золоті артефакти XI століття, які досі бентежать вчених.

Також ми розповідали про мозаїки часів Римської імперії, виявлені в стародавньому місті.