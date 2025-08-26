Есть только один подобный экземпляр: мужчина нашел древний артефакт возле своего дома (фото)

На поле в северной Англии поисковик нашел необычный артефакт, который происходит из XVI века. С помощью металлоискателя мужчина обнаружил небольшую фигурку на глубине нескольких сантиметров под поверхностью земли.

51-летний Марк Макмаллан нашел артефакт вблизи своего дома в Дарлингтоне. Очистив предмет, он понял, что это, вероятно, оловянная кукла, пишет BBC.

Археолог Гэри Бэнкхед, почетный член Дурхамского университета, объяснил, что "фигурки из недрагоценных металлов были популярными детскими игрушками в XVI веке", хотя их редко находили.

С помощью металлоискателя мужчина обнаружил небольшую фигурку на глубине нескольких сантиметров под поверхностью земли Фото: Mark McMullan

Ученый отметил, что хотя более дорогие версии импортировались из континентальной Европы, этот экземпляр, вероятно, изготовили местные мастера, поскольку подобные находки были зафиксированы в северной Англии в рамках программы "Portable Antiquities" Британского музея.

Банкхед добавил, что хотя фигурка была неполной и грубо изготовленной, она все же дала важное представление о воображаемом мире детей того времени и скромных навыках ранних производителей игрушек.

Макмаллан, исследовавший место вблизи средневековых руин, сказал, что сначала он ошибочно принял находку за кусок свинца, пока не заметил черты лица и тщательно не почистил поверхность. Опасаясь повредить ее, он решил лично доставить ее к офицеру по поиску находок графства Дарем.

Позже Макмаллан провел поиск в базе данных "Portable Antiquities" и нашел только один подобный экземпляр — свинцовую куклу, обнаруженную в Лестершире. Один из ученых также предположил, что фигурка может быть даже древнее средневекового периода, учитывая меч, выгравированный на ее спине.

