Уцелела после ИГИЛ: в Сирии обнаружили стелу римских времен (фото)

В древнем городе Манбидж, Сирия, нашли высеченную из черного базальта стелу римской эпохи. Памятник, возраст которого оценивается примерно в 2000 лет, украшен изображением орла, держащего венок, и греческими надписями.

Археологи считают, что находка дает возможность понять символику римского имперского искусства и культурные связи, сформировавшие этот регион. Артефакт заметил местный житель, который сообщил об этом в Управление музеев и древностей, пишет Arkeonews.

Эксперты быстро обеспечили сохранность стелы и перевезли ее в старую баню в Манбидже для защиты, прежде чем она будет перевезена в Алеппо для дальнейшего изучения.

Фото: Mambij Region

По мнению специалистов, орел с распростертыми крыльями и венком может символизировать силу, божественную защиту или чествование военных достижений. Греческие надписи, высеченные на камне, свидетельствуют о том, что памятник когда-то чествовал важную личность.

В римской культуре орел был важным символом, связанным с Юпитером, верховным божеством, и часто появлялся на военных знаменах, монетах и погребальных памятниках. Погребальные стелы служили мемориалами, соединяя личные воспоминания с более широкой имперской идеологией.

Наличие греческого текста на этой конкретной стеле свидетельствует о культурном сочетании римских и эллинистических традиций в северной Сирии, где греческий язык оставался широко употребляемым. Такие надписи часто содержали имена, звания или семейное происхождение лица, которому были посвящены.

Манбидж был важным торговым и культурным центром во время римского господства. Открытие этой стелы добавляет археологических доказательств важности города как регионального центра, где римское влияние пересекалось с местными традициями.

Однако долгая история этого места также отражает проблемы сохранения. В период с 2011 по 2019 год тысячи артефактов были разграблены по всей Сирии, а Манбидж стал горячей точкой для незаконных раскопок. Во время контроля ИГИЛ жителям разрешили копать на своих землях, а артефакты часто становились объектом уничтожения.

Несмотря на эти угрозы, недавнее сообщение о стеле от местного жителя показывает, как осведомленность общества может помочь защитить культурное наследие Сирии. После полного исследования артефакт предоставит ценную информацию о погребальных обычаях и неизменной роли римского искусства в регионе.

