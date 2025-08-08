Взорвался в 1748 году: археологи нашли пиратский корабль Ла Фортуна

Команда морских исследователей обнаружила несколько столетних затонувших кораблей и остатки колониальных прибрежных сооружений вблизи исторического порта в Северной Каролине, США. По мнению ученых, одним из этих кораблей является La Fortuna, пиратское судно XVIII века.

Во время полевых исследований археологи изучали затопленные объекты вдоль берега реки, где когда-то находился торговый город и форт XVIII века, пишет Arkeonews.

Исследователи из программы морских исследований Восточно-Каролинского университета обнаружили четыре затонувших корабля у побережья, один из которых, вероятно, является испанским капером, взорвавшимся во время нападения в сентябре 1748 года.

Проект возглавлял доктор Джейсон Раупп, а аспирант Кори ван Хис вспомнил, как во время картографирования колониального причала он неожиданно заметил деревянные рамы, торчащие из глины.

"Я не понимал, на что смотрю... Позже в тот же день доктор Раупп подтвердил, что это обломки корабля, который, возможно, является La Fortuna", — сказал он.

Образцы древесины из обломков корабля указывают на использование монтерейского или мексиканского кипариса — материалов, импортированных из испанских колоний в Карибском бассейне, — что подтверждает его испанское происхождение. Затонувший корабль был расположен вблизи места, где в 1985 году была найдена пушка XVIII века, которая, как считается, принадлежала Ла Фортуне.

Кроме Ла Фортуны, команда задокументировала еще три затонувших корабля: судно, которое использовали для расширения прибрежной территории, колониальная плоскодонная лодка, которая когда-то использовалась для перевозки товаров, и неизвестный затонувший корабль, который едва виднеется над дном реки.

Исследователи также составили карту особенностей порта, таких как причалы, болотная дамба и артефакты, связанные с торговлей, повседневной жизнью и колониальными войнами.

Сейчас этим редким находкам угрожает эрозия. Южное побережье, незащищенное от штормов и энергии волн, быстро отступает. В течение лета исследователи изъяли более 40 деревянных балок из Ла Фортуны и перевезли их в лабораторию по консервации для сохранения.

