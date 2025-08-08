Вибухнув у 1748 році: археологи знайшли піратський корабель Ла Фортуна

Команда морських дослідників виявила кілька столітніх затонулих кораблів і залишки колоніальних прибережних споруд поблизу історичного порту в Північній Кароліні, США. На думку вчених, одним з цих кораблів є La Fortuna, піратське судно XVIII століття.

Під час польових досліджень археологи вивчали затоплені об'єкти вздовж берега річки, де колись знаходилося торгове місто і форт XVIII століття, пише Arkeonews.

Дослідники з програми морських досліджень Східно-Каролінського університету виявили чотири затонулі кораблі біля узбережжя, один з яких, ймовірно, є іспанським капером, що вибухнув під час нападу у вересні 1748 року.

Проєкт очолював доктор Джейсон Раупп, а аспірант Корі ван Хіс згадав, як під час картографування колоніального причалу він несподівано помітив дерев'яні рами, що стирчали з глини.

"Я не розумів, на що дивлюся… Пізніше того ж дня доктор Раупп підтвердив, що це уламки корабля, який, можливо, є La Fortuna", — сказав він.

Зразки деревини з уламків корабля вказують на використання монтерейського або мексиканського кипариса — матеріалів, імпортованих з іспанських колоній у Карибському басейні, — що підтверджує його іспанське походження. Затонулий корабель був розташований поблизу місця, де в 1985 році було знайдено гармату XVIII століття, яка, як вважається, належала Ла Фортуні.

Крім Ла Фортуни, команда задокументувала ще три затонулі кораблі: судно, яке використовували для розширення прибережної території, колоніальний плоскодонний човен, який колись використовувався для перевезення товарів, та невідомий затонулий корабель, який ледь видніється над дном річки.

Дослідники також склали карту особливостей порту, таких як причали, болотна дамба та артефакти, пов'язані з торгівлею, повсякденним життям і колоніальними війнами.

Зараз цим рідкісним знахідкам загрожує ерозія. Південне узбережжя, незахищене від штормів і енергії хвиль, швидко відступає. Впродовж літа дослідники вилучили понад 40 дерев'яних балок з Ла Фортуни та перевезли їх до лабораторії з консервації для збереження.

