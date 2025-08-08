Священне місто Халді: археологи розкрили темне минуле турецької фортеці (фото)

У Туреччини археологи виявили, що давня фортеця Керзют колись слугувала релігійним центром царства Урарту. Завдяки розшифровці клинописних написів вчені підтвердили, що фортеця була відома як "Халді Патарі" — Священне місто Халді.

Відкриття зробили під керівництвом доктора Сабахаттіна Ердогана з університету Ван Юзюнчу Їл за підтримки місцевих і національних установ, пише Arkeonews.

Написи, викарбувані на двох базальтових блоках, не тільки підтвердили стародавню назву місця, але і його важливість як святилища, присвяченого Халді, головному божеству урартів.

"Наше тлумачення написів підтвердило стародавню назву місця як "Халді Патарі", що означає "Священне місто Халді", — заявив доктор Ердоган. Додаткові знахідки включали другий храм, вхід до палацу та сліди доріг, що з'єднували місто з сусідніми поселеннями.в

Халді шанували як бога війни, неба і царської влади, і його часто згадували в королівських текстах. Його храми з'являлися в ключових містах, а його образ символізував божественну владу. Ці споруди, збудовані майже 3000 років тому, демонструють високий рівень інженерної майстерності урартів.

За словами доктора Кана Авчі зі Стамбульського університету, стіни фортеці, товщиною майже 9 метрів, були ретельно побудовані, щоб продемонструвати як міцність, так і вишуканість.

Ці знахідки покращують розуміння релігії урартів і демонструють історичну цінність басейну озера Ван. З огляду на реставраційні роботи, очікується, що Халді Патарі стане центром культурного туризму та ключовим об'єктом анатолійської археології.

