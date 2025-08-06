Стародавні будівлі та церемоніальні артефакти: нове відкриття в Перу (фото)

Археологічні дослідження в гірських районах північного Перу виявили понад 200 стародавніх споруд і два церемоніальних артефакти доіспанських часів.

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Дослідження, проведене Інститутом археології та антропології Куелап (INAAK) та Археологічним проектом Xalca Grande, було зосереджено на територіях, які історично населяв народ чачапояс. Відомі інкам як "воїни хмар", чачапояс займали віддалені території хмарних лісів, перш ніж були завойовані іспанцями в XVI столітті, пише Heritage Daily.

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Серед знахідок були дві церемоніальні навершя палиць, знайдені в руїнах круглої споруди, розташовані так, що наводить на думку про релігійне або символічне використання.

"Дизайн цих палиць має схожість із культурою Чавін, проте вони можуть відображати самостійний розвиток, характерний для цього регіону", — зазначають дослідники.

Фото: INAAK

Більшість відомостей про чачапояс походить з інкських та іспанських джерел. Тому матеріальні залишки, такі як ті, що були знайдені на таких об'єктах, як Куелап, Гран Сапосоа, Атумпукро та скельні гробниці Реваш і Лагуна-де-лас-Моміас, є надзвичайно важливими для відтворення їхньої культурної спадщини.

Під час нещодавнього дослідження за допомогою LiDAR та дронів археологи склали карту місцевості, прихованої під рослинністю, що дозволило ідентифікувати численні архітектурні особливості, які раніше не були задокументовані.

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Останні знахідки додають цінних свідчень до знань про доіспанські культури в Андах і покращують наше розуміння регіонального різноманіття в стародавньому Перу.

Це відкриття робить подальше дослідження перуанських хмарних лісів не тільки науково значущим, але й надзвичайно важливим для збереження культури.

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