Древние здания и церемониальные артефакты: новое открытие в Перу (фото)

Археологические исследования в горных районах северного Перу обнаружили более 200 древних сооружений и два церемониальных артефакта доиспанских времен.

Related video

Исследование, проведенное Институтом археологии и антропологии Куэлап (INAAK) и Археологическим проектом Xalca Grande, было сосредоточено на территориях, которые исторически населял народ чачапояс. Известные инкам как "воины облаков", чачапояс занимали отдаленные территории облачных лесов, прежде чем были завоеваны испанцами в XVI веке, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Среди находок были две церемониальные навершия посохов, найденные в руинах круглой постройки, расположенные так, что наводит на мысль о религиозном или символическом использовании.

"Дизайн этих палок имеет сходство с культурой Чавин, однако они могут отражать самостоятельное развитие, характерное для этого региона", — отмечают исследователи.

Фото: INAAK

Большинство сведений о чачапояс происходит из инкских и испанских источников. Поэтому материальные остатки, такие как те, что были найдены на таких объектах, как Куэлап, Гран Сапосоа, Атумпукро и скальные гробницы Реваш и Лагуна-де-лас-Момиас, чрезвычайно важны для воспроизведения их культурного наследия.

Во время недавнего исследования с помощью LiDAR и дронов археологи составили карту местности, скрытой под растительностью, что позволило идентифицировать многочисленные архитектурные особенности, которые ранее не были задокументированы.

Важно

Раскопали затерянный храм Кашмира: очистка древнего источника принесла неожиданные находки (фото)

Последние находки добавляют ценных свидетельств к знаниям о доиспанских культурах в Андах и улучшают наше понимание регионального разнообразия в древнем Перу.

Это открытие делает дальнейшее исследование перуанских облачных лесов не только научно значимым, но и чрезвычайно важным для сохранения культуры.

Ранее Фокус писал о спорах вокруг Туринской плащаницы. Ученые провели новое исследование и обнаружили, что артефакт не лежал на теле Иисуса.

А также мы рассказывали, как пластуны обокрали польское государство. Участники Украинской военной организации (УВО) решили перехватить почтовую карету с государственными средствами.