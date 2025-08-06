Раскопали затерянный храм Кашмира: очистка древнего источника принесла неожиданные находки (фото)

В Индии исследователи обнаружили древние религиозные артефакты. Это открытие, сделанное у источника Каркут-Наг, привлекло внимание всей страны благодаря возрасту и культурной важности находок.

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Среди находок — 11 изящно вырезанных шивлингов, фрагмент храмовой колонны и панели с изображениями божеств, которые, как считается, представляют Шиву, Вишну и, возможно, Шакти, пишет Arkeonews.

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Представители Департамента архивов, археологии и музеев (DAAM) предварительно датируют артефакты эпохой династии Каркота (около 625-855 гг. н. э.).

По данным DAAM, "стилистические элементы указывают на происхождение из периода, известного строительством храмов и эзотерической теологией". Сейчас предметы хранятся в музее Шри Пратап Сингх (SPS) в Сринагаре для дальнейшего анализа и консервации.

Фото: PTI Photo

Шивлинги, также известный как шивалинги или лингам, является символическим изображением индуистского бога Шивы. Обычно высеченный из камня, он имеет форму гладкого вертикального столба (линга), установленного на круглом основании (йони). Эти две части вместе выражают космическое единство, символизируя слияние сотворения и распада.

Ритуалы, связанные с шивлингами, включают ежедневные омовения молоком, водой или топленым маслом, и поклонение этой форме является частью индийской религиозной практики уже более 2000 лет. Наиболее изысканные художественные изображения создавались во времена раннесредневековых династий, таких как Каркота и Чоли, часто в рамках сложных храмовых комплексов.

Реставрация Каркут-Наг была частью более широкой правительственной инициативы по возрождению исторических водоемов во всем регионе. Во время раскопок рабочие обнаружили каменную плиту, под которой было спрятано 15 артефактов. Чиновники остановили работы, чтобы обеспечить безопасность места и начать документацию.

Предварительное исследование показывает, что идолы были похоронены намеренно, возможно, для их защиты во время вторжений или религиозных потрясений в регионе между X и XIV веками. Музей проведет радиоуглеродное датирование и петрографические тесты, чтобы подтвердить их возраст и происхождение.

Династия Каркота запомнилась своим трансформационным влиянием на искусство, архитектуру и философские традиции Кашмира. Во время правления короля Лалитадитья Муктапиды (около 724-760 гг. н. э.) были построены монументальные храмы, такие как храм Мартанд-Сан.

Недавно найденные артефакты имеют типичные для той эпохи мотивы, включая лотосовые основы и стилизованные короны из волос, что подтверждает теорию об их происхождении из VIII века.

Сейчас артефакты стабилизируются и оцифровываются в консервационной лаборатории музея SPS. Планируется выставить их в постоянной галерее, посвященной раннесредневековому наследию Кашмира.

Тем временем местные индуистские общины обратились с просьбой о реконструкции храма на месте находки. Они предлагают установить копии статуй для поклонения, а оригиналы сохранить для общественного образования и консервации.

Эта находка дает ценное представление о художественной и теологической эволюции региона. Для ученых она является редким датированным материалом для изучения местных вариаций шивлингов. Это место также придает импульс развитию туристических маршрутов в Джамму и Кашмире.

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Артефакты Каркут-Наг — это больше, чем реликвии прошлого, это маркеры живого наследия, которое до сих пор имеет резонанс. По мере продолжения усилий по сохранению они подтверждают глубокие культурные слои этой местности и неизменную актуальность ее исторической идентичности.

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