Розкопали загублений храм Кашмира: очищення стародавнього джерела принесло неочікувані знахідки (фото)

В Індії дослідники виявили стародавні релігійні артефакти. Це відкриття, зроблене біля джерела Каркут-Наг, привернуло увагу всієї країни завдяки віку та культурній важливості знахідок.

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Серед знахідок — 11 витончено вирізьблених шивлінгів, фрагмент храмової колони та панелі з зображеннями божеств, які, як вважається, представляють Шиву, Вішну і, можливо, Шакті, пише Arkeonews.

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Представники Департаменту архівів, археології та музеїв (DAAM) попередньо датують артефакти епохою династії Каркота (близько 625–855 рр. н. е.).

За даними DAAM, "стилістичні елементи вказують на походження з періоду, відомого будівництвом храмів та езотеричною теологією". Зараз предмети зберігаються в музеї Шрі Пратап Сінгх (SPS) у Срінагарі для подальшого аналізу та консервації.

Фото: PTI Photo

Шівлінги, також відомий як шивалінги або лінгами, є символічним зображенням індуїстського бога Шиви. Зазвичай висічений з каменю, він має форму гладкого вертикального стовпа (лінга), встановленого на круглій основі (йоні). Ці дві частини разом виражають космічну єдність, символізуючи злиття створення і розпаду.

Ритуали, пов'язані з шивлінгами, включають щоденні обмивання молоком, водою або топленим маслом, і поклоніння цій формі є частиною індійської релігійної практики вже понад 2000 років. Найбільш вишукані художні зображення створювали у часи ранньосередньовічних династій, таких як Каркоти і Чоли, часто в рамках складних храмових комплексів.

Реставрація Каркут-Наг була частиною ширшої урядової ініціативи з відродження історичних водойм у всьому регіоні. Під час розкопок робітники виявили кам'яну плиту, під якою було заховано 15 артефактів. Чиновники зупинили роботи, щоб забезпечити безпеку місця і почати документацію.

Попереднє дослідження показує, що ідоли були поховані навмисно, можливо, для їхнього захисту під час вторгнень або релігійних потрясінь у регіоні між X і XIV століттями. Музей проведе радіовуглецеве датування та петрографічні тести, щоб підтвердити їхній вік і походження.

Династія Каркота запам'яталася своїм трансформаційним впливом на мистецтво, архітектуру та філософські традиції Кашміру. За правління короля Лалітадітья Муктапіди (близько 724–760 рр. н. е.) були побудовані монументальні храми, такі як храм Мартанд-Сан.

Нещодавно знайдені артефакти мають типові для тієї епохи мотиви, включаючи лотосові основи та стилізовані корони з волосся, що підтверджує теорію про їхнє походження з VIII століття.

Зараз артефакти стабілізуються та оцифровуються в консерваційній лабораторії музею SPS. Планується виставити їх у постійній галереї, присвяченій ранньосередньовічній спадщині Кашміру.

Тим часом місцеві індуїстські громади звернулися з проханням про реконструкцію храму на місці знахідки. Вони пропонують встановити копії статуй для поклоніння, а оригінали зберегти для громадської освіти та консервації.

Ця знахідка дає цінне уявлення про художню та теологічну еволюцію регіону. Для вчених вона є рідкісним датованим матеріалом для вивчення місцевих варіацій шивлінгів. Це місце також додає імпульсу розвитку туристичних маршрутів в Джамму і Кашмірі.

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Артефакти Каркут-Наг — це більше, ніж реліквії минулого, це маркери живої спадщини, яка досі має резонанс. У міру продовження зусиль зі збереження вони підтверджують глибокі культурні шари цієї місцевості та незмінну актуальність її історичної ідентичності.

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