На краю замерзлої землі: у Польщі археологи виявили майстерню неандертальців

Археологи виявили доісторичну майстерню в Польщі, яка демонструє те, як ранні люди пристосовувалися під час Льодовикового періоду. Відкриття, зроблене в долині річки Зволенка, свідчить про те, що неандертальці ремонтували інструменти приблизно 70 000 років тому.

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Дослідники з Державного археологічного музею у Варшаві, Варшавського університету та Вроцлавського університету підтвердили, що це найпівнічніше місце такого типу, виявлене в країні, пише Heritage Daily.

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Доктор Вітольд Груздзь зазначив, що "неандертальці були активними в цьому регіоні 64 000–75 000 років тому", що відносить це місце до середнього палеоліту. На відміну від більшості інших місць проживання неандертальців у Польщі, які розташовані далі на південь, це місце знаходилося в районі, який у той період був на краю замерзлої території.

Дослідники знайшли сотні крем'яних предметів, зокрема ножі та скребки, які використовувалися для оброблення туш тварин, таких як мамонти, коні та носороги. Ці інструменти мають сліди багаторазового ремонту.

Докторка Катажина Пижевич пояснила: "Після кількох сезонів досліджень ми знаємо, що готові інструменти приносили на стоянку і там інтенсивно ремонтували. Вони зношувалися під час оброблення туш".

Характер уламків інструментів свідчить про те, що це місце слугувало центром для обслуговування мисливського спорядження, а не виготовлення з нуля.

Ця знахідка є ще одним доказом того, що неандертальці не були такими примітивними, як раніше вважалося. Сучасні дослідження все частіше показують, що вони мали поведінку, яка раніше вважалася унікальною для Homo sapiens, таку як символічне вираження та схрещування.

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Це відкриття дає нове уявлення про те, як ці ранні популяції пристосовувалися до свого середовища та управляли інструментами, необхідними для їхнього виживання. Очікується, що дослідження на цьому місці поглиблять наше розуміння розвитку людини в Європі в льодовиковий період.

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