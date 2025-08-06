На краю замерзшей земли: в Польше археологи обнаружили мастерскую неандертальцев

Археологи обнаружили доисторическую мастерскую в Польше, которая демонстрирует то, как ранние люди приспосабливались во время Ледникового периода. Открытие, сделанное в долине реки Зволенка, свидетельствует о том, что неандертальцы ремонтировали инструменты примерно 70 000 лет назад.

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Исследователи из Государственного археологического музея в Варшаве, Варшавского университета и Вроцлавского университета подтвердили, что это самое северное место такого типа, обнаруженное в стране, пишет Heritage Daily.

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Доктор Витольд Груздзь отметил, что "неандертальцы были активными в этом регионе 64 000-75 000 лет назад", что относит это место к среднему палеолиту. В отличие от большинства других мест проживания неандертальцев в Польше, которые расположены дальше на юг, это место находилось в районе, который в тот период был на краю замерзшей территории.

Исследователи нашли сотни кремневых предметов, в частности ножи и скребки, которые использовались для разделки туш животных, таких как мамонты, лошади и носороги. Эти инструменты имеют следы многократного ремонта.

Доктор Катажина Пижевич объяснила: "После нескольких сезонов исследований мы знаем, что готовые инструменты приносили на стоянку и там интенсивно ремонтировали. Они изнашивались во время разделки туш".

Характер обломков инструментов свидетельствует о том, что это место служило центром для обслуживания охотничьего снаряжения, а не изготовления с нуля.

Эта находка является еще одним доказательством того, что неандертальцы не были такими примитивными, как ранее считалось. Современные исследования все чаще показывают, что они обладали поведением, которое ранее считалось уникальным для Homo sapiens, таким как символическое выражение и скрещивание.

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Это открытие дает новое представление о том, как эти ранние популяции приспосабливались к своей среде и управляли инструментами, необходимыми для их выживания. Ожидается, что исследования на этом месте углубят наше понимание развития человека в Европе в ледниковый период.

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