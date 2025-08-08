Священный город Халди: археологи раскрыли темное прошлое турецкой крепости (фото)

В Турции археологи обнаружили, что древняя крепость Керзют когда-то служила религиозным центром царства Урарту. Благодаря расшифровке клинописных надписей ученые подтвердили, что крепость была известна как "Халди Патари" — Священный город Халди.

Открытие сделали под руководством доктора Сабахаттина Эрдогана из университета Ван Юзюнчу Йил при поддержке местных и национальных учреждений, пишет Arkeonews.

Надписи, высеченные на двух базальтовых блоках, не только подтвердили древнее название места, но и его важность как святилища, посвященного Халде, главному божеству урартов.

"Наше толкование надписей подтвердило древнее название места как "Халди Патари", что означает "Священный город Халди", — заявил доктор Эрдоган. Дополнительные находки включали второй храм, вход во дворец и следы дорог, соединявших город с соседними поселениями.

Халди почитали как бога войны, неба и царской власти, и его часто упоминали в королевских текстах. Его храмы появлялись в ключевых городах, а его образ символизировал божественную власть. Эти сооружения, построенные почти 3000 лет назад, демонстрируют высокий уровень инженерного мастерства урартов.

По словам доктора Кана Авчи из Стамбульского университета, стены крепости, толщиной почти 9 метров, были тщательно построены, чтобы продемонстрировать как прочность, так и изысканность.

Эти находки улучшают понимание религии урартов и демонстрируют историческую ценность бассейна озера Ван. Учитывая реставрационные работы, ожидается, что Халди Патари станет центром культурного туризма и ключевым объектом анатолийской археологии.

