Перепишет историю региона: ученые нашли крупнейший в Европе клад слитков железного века (фото)

В Боснии и Герцеговине археологи нашли большой клад древних железных слитков. Артефактам, обнаруженным вдоль реки Сава в кантоне Посавина, более 2000 лет, что делает открытие одной из самых важных таких находок в Европе.

Related video

Считается, что артефакты — бипирамидальные железные слитки — использовали древние кузнецы в позднем железном веке для изготовления инструментов и оружия, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Хотя несколько таких предметов хранятся в музейных коллекциях во Франции, Германии, Словении и Сараево, на этом единственном месте найдены сотни таких слитков. По мнению экспертов, такое открытие может сделать это место самым богатым известным источником этих редких слитков в Европе.

Фото: Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne

Первые находки задокументировал и обнародовал местный любитель истории Пер Маткич, что побудило к быстрому привлечению профессиональных команд.

Сейчас раскопки возглавляют Крунослав Зубчич из Хорватского института консервации и Никица Спудич из Хорватской горной спасательной службы под наблюдением Йозо Езерчича, директора Музея францисканского монастыря "Врата Босне".

Езерчич отметил, что слитки, вероятно, происходят из переходного периода между культурой Ла-Тен и ранней римской эпохой, а именно из I или II века до н. э.

Исходя из расположения и контекста, исследователи считают, что железный груз мог затонуть в результате речной аварии — возможно, из-за стихийного бедствия или конфликта — и тяжелые предметы хранились в осадке в течение веков.

Для создания детальной 3D-модели места находки археологи применили методы картографирования и фотограмметрии, а каждый предмет подняли, описали и поместили в дистиллированную воду для консервации.

Чтобы отследить происхождение железа, ученые планируют исследовать химический состав артефактов. Это поможет в картографировании древних торговых путей, которые, вероятно, соединяли Босанскую Посавину с Центральной Европой. По словам Зубчича, эти находки могут пролить свет на экономические сети дальней связи, существовавшие до римской экспансии.

Важно

До сих пор смущают археологов: в чем секрет и уникальность золотых артефактов XI века (фото)

Эта находка не только раскрывает роль реки Савы в древней торговле, но и поднимает Босанскую Посавину до статуса ключевого пункта в доисторической экономической истории. Исследователи предполагают, что эта находка может заставить переосмыслить значение региона в более широком контексте европейской археологии.

Ранее Фокус писал о самой смертоносной морской кампании. Ученые изучали обломки кораблей, затонувших во время ожесточенных боев Второй мировой войны.

А также мы рассказывали об уникальном захоронении времен древнего государства. Оно помогает понять, как Великий Хорасан взаимодействовал с основными цивилизациями второго тысячелетия до н. э.