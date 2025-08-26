Вціліла після ІДІЛ-у: у Сирії виявили стелу римських часів (фото)

У стародавньому місті Манбідж, Сирія, знайшли висічену з чорного базальту стелу римської епохи. Пам'ятник, вік якого оцінюється приблизно в 2000 років, прикрашений зображенням орла, що тримає вінок, та грецькими написами.

Археологи вважають, що знахідка дає можливість зрозуміти символіку римського імперського мистецтва та культурні зв'язки, що сформували цей регіон. Артефакт помітив місцевий житель, який повідомив про це Управління музеїв та старожитностей, пише Arkeonews.

Експерти швидко забезпечили збереження стели та перевезли її до старої лазні в Манбіджі для захисту, перш ніж вона буде перевезена до Алеппо для подальшого вивчення.

На думку фахівців, орел з розпростертими крилами та вінком може символізувати силу, божественний захист або вшанування військових досягнень. Грецькі написи, викарбувані на камені, свідчать про те, що пам'ятник колись вшановував важливу особу.

У римській культурі орел був важливим символом, пов'язаним з Юпітером, верховним божеством, і часто з'являвся на військових прапорах, монетах та похоронних пам'ятниках. Похоронні стели слугували меморіалами, поєднуючи особисті спогади з ширшою імперською ідеологією.

Наявність грецького тексту на цій конкретній стелі свідчить про культурне поєднання римських і елліністичних традицій у північній Сирії, де грецька мова залишалася широко вживаною. Такі написи часто містили імена, звання або сімейне походження особи, якій були присвячені.

Манбідж був важливим торговим і культурним центром під час римського панування. Відкриття цієї стели додає археологічних доказів важливості міста як регіонального центру, де римський вплив перетинався з місцевими традиціями.

Однак довга історія цього місця також відображає проблеми збереження. У період з 2011 по 2019 рік тисячі артефактів були розграбовані по всій Сирії, а Манбідж став гарячою точкою для незаконних розкопок. Під час контролю ІДІЛ мешканцям дозволили копати на своїх землях, а артефакти часто ставали об'єктом знищення.

Попри ці загрози, нещодавнє повідомлення про стелу від місцевого жителя показує, як обізнаність громади може допомогти захистити культурну спадщину Сирії. Після повного дослідження артефакт надасть цінну інформацію про похоронні звичаї та незмінну роль римського мистецтва в регіоні.

