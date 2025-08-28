Таке трапляється раз на пів століття: у Франції знайшли древній собор та ще дещо (фото)

Археологи виявили одне з найважливіших християнських місць, відкритих за останні десятиліття. Під критим ринком міста Ванс під час реконструкції робітники виявили залишки собору V століття та баптистерій, які були приховані під землею понад 1500 років.

Розкопки проводили команди з Регіонального управління у справах культури (DRAC) та археологічної служби метрополії Ніцци. Серед знахідок був баптистерій, який досі зберіг свою оригінальну форму, побудований у вигляді восьмикутника зовні та хреста всередині, пише Arkeonews.

Баптистерій був облицьований бетоном з тиглів, римським бетоном, виготовленим з подрібнених черепиць, і, на відміну від багатьох стародавніх хрещальних споруд, зберігся без пізніших модифікацій. Дослідники також виявили близько 30 поховань всередині нефа собору, з гробницями, побудованими з римської черепиці.

Фото: F. Blanc Garidel, Nice Côte d’Azur Archaeology Service

Вважається, що ці могили належать єпископам, канонікам і членам духовенства, деякі з яких датуються епохою Каролінгів.

Археолог Фаб'єн Блан-Гарідель зазначив, що це місце "підтверджує старовину єпископства Ванс і дає можливість зрозуміти еволюцію священного місця протягом шести століть".

Ці відкриття також проливають світло на розвиток християнства на півдні Франції. Місто Ванс займало стратегічне положення між Італією та Галлією, а єпископи відігравали центральну роль у формуванні місцевих громад та підтримці зв'язків із впливовими монастирями островів Лерін.

Під собором археологи знайшли залишки римського житла, що свідчить про те, як шари історії накладалися один на одного. Оригінальний собор був зрештою замінений в XI столітті, а його неф навіть був використаний для лиття дзвонів для нової церкви.

Щоб зберегти знахідки, муніципалітет планує інтегрувати споруду в перероблений ринок, зі скляною підлогою над баптистерієм і захисними вітринами над частинами собору та похованнями.

Ця знахідка вважається настільки рідкісною, що експерти порівнюють її з подіями, які трапляються в Європі лише раз на півстоліття. Інтегруючи археологічну пам'ятку до сучасного комерційного простору, місто гарантує, що мешканці та відвідувачі зможуть доторкнутися до багатовікової історії, продовжуючи своє повсякденне життя.

Також ми розповідали про неолітичне поселення, яке нещодавно знайшли неподалік від Дортмунда, Німеччина. Це відкриття підтвердило здогади вчених про ймовірне заселення регіону у древні часи.