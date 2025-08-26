Археологи нашли неолитическое поселение в неожиданном месте: что известно (фото)

Археологи подтвердили, что почти 7000 лет назад в регионе Дортмунда жили сельскохозяйственные общины. Раскопки вблизи аэропорта обнаружили следы жизни раннего неолита, что дало новые представления об одной из важнейших доисторических культур Центральной Европы.

На строительной площадке в Гольцвиккеде археологи из Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) обнаружили остатки нескольких длинных домов, принадлежавших к культуре Рёссен. Ученые определили контуры по меньшей мере пяти зданий, некоторые из которых перекрывали друг друга, что свидетельствует о том, что эта территория была заселена в несколько этапов, пишет Arkeonews.

Доктор Петра Бергманн из Агентства экономического развития округа Унна объяснила, что о доисторической деятельности здесь уже были подозрения: "Предыдущие исследования уже указывали на доисторическую деятельность в этом месте. Теперь, после захватывающих открытий о прошлом, землю отдали под строительство Eco Port Süd, который обеспечит высококачественные коммерческие площади в прекрасном месте".

Археологи подтвердили, что почти 7000 лет назад в регионе Дортмунда жили сельскохозяйственные общины Фото: LQ Archaeology / LWL Archaeology for Westphalia / M. Baales

Культура Рёссен, которая существовала в 4700 годах до н. э., была известна сельскохозяйственными практиками и характерными длинными домами. По словам профессора доктора Михаэля Баалеса, председателя LWL Archaeology for Westphalia, поселения часто располагались на плодородных почвах вдоль коридора Геллвег.

В южной части раскопок обнаружили несколько планов этажей неолитических домов, построенных примерно в 4700 г. до н. э. На фотографии показан участок, где пересекаются планы двух домов Фото: LQ Archäologie/C. Bariszlovich

В зданиях обычно проживали семьи и содержали скот, а также были помещения для хранения зерна. Длинный дом, обнаруженный в Гольцвиккеде, имел длину около 30 метров, а среди ранее найденных в Рурской области есть 65-метровое сооружение в Бохум-Герте, обнаруженное в 1950-х годах, которое считается одним из крупнейших деревянных домов доисторических времен.

Хотя деревянные балки давно сгнили, археологи обнаружили ямы от столбов, которые очерчивали стены и крыши. Наклонный рельеф местности помог сохранить эти особенности на протяжении тысячелетий. Интересно, что было найдено очень мало артефактов, таких как керамика или инструменты, что оставляет открытым вопрос, было ли это место заселено лишь короткое время.

Археологи также обнаружили следы более поздней деятельности: столбовые конструкции железного века и фрагменты керамики, которые свидетельствуют о том, что сельскохозяйственные общины продолжали использовать эту территорию для хранения и выращивания.

Раскопки вблизи аэропорта Дортмунда демонстрируют непрерывность человеческой жизни в Рурской области. Там, где сейчас стоят современная инфраструктура и будущие бизнес-парки, когда-то ранние фермеры обрабатывали землю. Эти находки напоминают, что под современными застройками лежат следы обществ, которые сформировали древнейшие сельскохозяйственные традиции Европы.

