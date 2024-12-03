Ошибка в "домашке" по геометрии сохранилась на 4 тыс. лет: что написано на вавилонской табличке

Археологи нашли на глиняной табличке задачу по геометрии с неверным решением.

Вавилонская глиняная табличка, которая хранится в Оксфордском университете, по сути, является древним домашним заданием по математике, которому 4 тыс. лет, пишет LiveScience.

Табличка была найдена во время археологических раскопок в 1931 году. Ученые считают, что ученик использовал найденную ими табличку в качестве "блокнота" для вычисления площади треугольника. Вавилонянин допустил ошибку при вычислениях, которая сохранилась почти на 4 тыс. лет.

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Диаметр небольшой таблички составляет всего 8,2 см, на ней нарисован прямоугольный треугольник с тремя наборами чисел клинописью. По одному набору чисел вдоль каждой из двух сторон, определяющие длину и высоту треугольника, а также площадь.

Вдоль верхней линии (высоты) треугольника ученик написал 3,75, а вертикальная линия (основание) обозначена как 1,875. Эти значения означают, что площадь треугольника должна быть 3,5156. Однако ученик неправильно рассчитал ее как 3,1468.

Несколько подобных табличек с домашними заданиями были найдены в Кише и Вавилоне, которые по праву считались центрами раннего математического образования. Некоторые таблички, с обратной стороны, содержат замечания учителей.

В Древнем Вавилоне математическое образование начало развиваться вместе с крупными империями мира. Алгебра и геометрия были изобретены около 3000 года до н. э. в Шумере, так как растущие цивилизации нуждались в способах расчета налогов, торговли, коммерции, а также создания календарей.

В вавилонской математике, как и в современной, за основу была принята система счисления в размере 60, к примеру, 60 секунд в минуте, 60 минут в одном часе. Также древние вавилоняне освоили теорему Пифагора почти на столетие раньше, чем древнегреческий философ выяснил, что сумма квадратов двух катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы.

По словам археологов, подобные таблички с домашними заданиями по геометрии и алгебре говорят о важном культурном развитии. Знания, которые люди накапливали и передавали, в какой-то момент перешел от запоминания к письменной информации.

Этот важный переход произошел около 3500 года до н. э. в Кише, и был настолько основополагающим, что его часто сравнивают с переходом от бумажных к цифровым записям в 20-м веке.

Напомним, ученые расшифровали 3 000-летнюю вавилонскую табличку. Каменная табличка считается самой древнейшей картой, которая когда-либо была найдена в истории.