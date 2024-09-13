Секреты создания Вселенной и монстров: ученые расшифровали 3 000-летнюю вавилонскую табличку (фото)

Каменная табличка считается самой древнейшей картой, которая когда-либо была найдена в истории.

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Ученые наконец-то смогли расшифровать вавилонскую табличку, которая является самой старой картой мира из когда-либо обнаруженных, пишет Daily Mail.

Табличка под названием Imago Mundi была создана 2 600-2 900 лет назад и позволила взглянуть на верования и практики древней цивилизации. Вавилонская табличка представляет собой круглую карту с обрывками текста, который был написан клинописью и описывал сотворение мира.

По словам ученых, на карте изображена Месопотамия — историческая область Ближнего Востока. Вавилоняне считали этот регион всем "известным миром".

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На табличке были найдены отсылки к могущественному Богу Творения, Мардуку, а также другим мифическим существам, в которых верили древние люди, включая человека-скорпиона и птиц с головой льва.

Табличка Imago Mundi создавалась в то время, когда Вавилонская империя лидировала в архитектуре, культуре, математике и ранней науке. Вавилоняне прославились тем, что создали основу для развития математики, а также первыми создали теорию планет, включая использования геометрии для отслеживания Юпитера.

Удивительная каменная табличка была найдена еще в 1882 году. Ее обнаружил известный археолог Ормуз Рассам на территории древнего вавилонского города Сиппар, который находился на территории современного Ирака. Несмотря на то, что табличка была найдена почти 150 лет назад, Imago Mundi оставалась без должного внимания на протяжении 29 лет. Артефакт пролежал в коробке с другими находками археолога.

На данный момент вавилонская табличка находится в Британском музее в Лондоне. С того самого момента, как табличка попала в Британский музей, ее пытались расшифровать и почерпнули из нее много информации, которая касалась вавилонской мифологии и верований.

В нижнем центре карты находится Месопотамия, но, как видно, город окружен двумя кругами.

Два круга на вавилонской карте, которые окружают Месопотамию Фото: British Museum

"Такое двойное кольцо имеет важное значение, там есть клинописная надпись, на которой написано "горькая река". Считалось, что эта река и есть краем всего известного мира", — говорит эксперт Британского музея доктор Ирвинг Финкель.

Круг на табличке, который окружает Месопотамию говорит о том, что вавилоняне действительно верили в то, что регион был центром всего мира. Хотя древние люди также понимали, что за пределами Месопотамии есть и другие земли.

На карте также присутствует река Евфрат, она пересекала древнюю Месопотамию с севера на юг, объединяясь с рекой Горькой на карте. На карте также имеются и клинописные надписи, где указывается название города и племени, которое там жило.

Название городов и пленем, которые там жили Фото: British Museum

Но на древней карте можно найти нечто большее, чем обозначения разных регионов Месопотамии, к примеру, треугольники за правым краем таблички. Некоторые эксперты предполагают, что так вавилоняне обозначали острова, но Финкель полагает, что это горы.

Ученые предполагают, что треугольники обзначают горы Фото: British Museum

В клинописном тексте, который описывает эту область, говорится, что там "не видно Солнца". И это имеет некоторый смысл, учитывая, что горы обычно скрывают солнце от глаз наблюдателя.

"Изображение треугольников и их описание клинописью больше подкрепляет теорию о том, что если пересечь воду, то можно увидеть заостренные и выступающие над горизонтом горы. Это и были отдаленные земли, которые находились за пределами центра мира вавилонян", — подчеркивает эксперт.

В Британском музее также добавляют, что на табличке описывались божества, люди, животные и чудовища, которые обитали за пределами известного мира. Отмечается, что текст не удалось расшифровать до конца, так как не всего его части сохранились. В уцелевших отрывках также говорится о "разрушенных городах… за которыми наблюдает Мардук".

Исходя из месопотамской мифологии, Мардук являлся богом-творцом и богом-покровителем Вавилона, которого также почитали как бога справедливости, сострадания, исцеления и магии.

Напомним, ученые рассказали, как выглядели Висячие сады Вавилона, что там росло и где они могли находиться. Висячие сады Вавилона до сих пор остаются самым загадочным Чудом света и предметом самых оживленных споров.