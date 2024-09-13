Секрети створення Всесвіту і монстрів: вчені розшифрували 3000-річну вавилонську табличку (фото)

Кам'яна табличка вважається найдавнішою картою, яку коли-небудь було знайдено в історії.

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Учені нарешті змогли розшифрувати вавилонську табличку, яка є найстарішою картою світу з коли-небудь виявлених, пише Daily Mail.

Табличка під назвою Imago Mundi була створена 2600-2900 років тому і дала змогу поглянути на вірування і практики стародавньої цивілізації. Вавилонська табличка являє собою круглу карту з уривками тексту, який був написаний клинописом і описував створення світу.

За словами вчених, на карті зображена Месопотамія — історична область Близького Сходу. Вавилоняни вважали цей регіон усім "відомим світом".

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На табличці було знайдено відсилання до могутнього Бога Творіння, Мардука, а також до інших міфічних істот, у яких вірили стародавні люди, включно з людиною-скорпіоном і птахами з головою лева.

Табличка Imago Mundi створювалася в той час, коли Вавилонська імперія лідирувала в архітектурі, культурі, математиці та ранній науці. Вавилоняни прославилися тим, що створили основу для розвитку математики, а також першими створили теорію планет, включно з використанням геометрії для відстеження Юпітера.

Дивовижну кам'яну табличку було знайдено ще 1882 року. Її виявив відомий археолог Ормуз Рассам на території стародавнього вавилонського міста Сіппар, що знаходилося на території сучасного Іраку. Попри те, що табличку було знайдено майже 150 років тому, Imago Mundi залишалася без належної уваги протягом 29 років. Артефакт пролежав у коробці з іншими знахідками археолога.

На цей час вавилонська табличка знаходиться в Британському музеї в Лондоні. З того самого моменту, як табличка потрапила до Британського музею, її намагалися розшифрувати та почерпнули з неї багато інформації, яка стосувалася вавилонської міфології та вірувань.

У нижньому центрі карти розташована Месопотамія, але як видно, місто оточене двома колами.

Два кола на вавилонській карті, які оточують Месопотамію Фото: British Museum

"Така подвійна каблучка має важливе значення, там є клинописний напис, на якому написано "гірка річка". Вважалося, що ця річка і є краєм усього відомого світу", — каже експерт Британського музею доктор Ірвінг Фінкель.

Коло на табличці, яке оточує Месопотамію, свідчить про те, що вавилоняни справді вірили в те, що регіон був центром усього світу. Хоча стародавні люди також розуміли, що за межами Месопотамії є й інші землі.

На карті також присутня річка Євфрат, вона перетинала стародавню Месопотамію з півночі на південь, об'єднуючись із річкою Гіркою на карті. На карті також є і клинописні написи, де вказується назва міста і племені, яке там жило.

Назва міст і пленем, які там жили Фото: British Museum

Але на стародавній карті можна знайти щось більше, ніж позначення різних регіонів Месопотамії, наприклад, трикутники за правим краєм таблички. Деякі експерти припускають, що так вавилоняни позначали острови, але Фінкель вважає, що це гори.

Учені припускають, що трикутники позначають гори Фото: British Museum

У клинописному тексті, який описує цю область, йдеться, що там "не видно Сонця". І це має певний сенс, враховуючи, що гори зазвичай приховують сонце від очей спостерігача.

"Зображення трикутників та їхній опис клинописом більше підкріплює теорію про те, що якщо перетнути воду, то можна побачити загострені гори, які виступають над горизонтом. Це й були віддалені землі, які перебували за межами центру світу вавилонян", — підкреслює експерт.

У Британському музеї також додають, що на табличці описувалися божества, люди, тварини і чудовиська, які мешкали за межами відомого світу. Зазначається, що текст не вдалося розшифрувати до кінця, оскільки не всі його частини збереглися. В уцілілих уривках також йдеться про "зруйновані міста... за якими спостерігає Мардук".

Зважаючи на месопотамську міфологію, Мардук був богом-творцем і богом-покровителем Вавилона, якого також шанували як бога справедливості, співчуття, зцілення та магії.

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