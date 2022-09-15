Чудо света Висячие сады Вавилона: как они выглядели, что там росло и где их искать

Висячие сады Вавилона до сих пор остаются самым загадочным Чудом света и предметом самых оживленных споров.

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Из всех семи чудес света, существовавших на Земле, до наших дней сохранилась лишь Великая пирамида Гизы в Египте. К сожалению, остальные шесть чудес были безвозвратно утеряны.

Например, от храма Артемиды в Турции остались лишь руины, а Александрийский маяк и Галикарнасский мавзолей просуществовали около тысячелетия после того, как появился первый список семи чудес света, пишет Discover.

Самыми же загадочными из семи чудес Древнего мира остаются Висячие сады Вавилона или Висячие сады Семирамиды. Предполагается, что они существовали около 2500 лет назад. Ни в одном из сохранившихся писаний того времени увы, не сохранилось подробного описания таинственных садов. Поэтому сегодняшние исследования опираются лишь на труды историков, которые позже цитировали в своих трудах свидетельства очевидцев.

Доподлинно неизвестно, где именно располагались сады в городе Вавилоне или же в ассирийском городе Ниневии. Некоторые ученые и вовсе сомневаются в том, что такое чудо света могло действительно существовать.

Как гласят древние легенды, появление садов связано с историей вавилонского царя Навуходоносора II и его царицей Амитис из страны Мидии, которая вероятно, располагалась на нынешней территории Азербайджана и Курдистана.

Поскольку Вавилон был засушливой территорией, царица Амитис скучала по садам своей родины. Согласно записям, именно так и было принято решение возвести величественные сады.

Фото: Discover Magazine

Самое первое упоминание о висячих садах Вавилона относится к III веку до н.э. и принадлежит вавилонскому жрецу и историку Беросу. К сожалению, труды Бероса не сохранились, но его часто цитировал римский историк I века Иосиф Флавий.

Берос, а позже и Флавий описывали Вавилон, окруженный величественными стенами и висячими садами, где росли самые разные деревья.

"Навуходоносор II сотворил подобие горного пейзажа, чтобы угодить своей царице, так как она выросли в Мидии и любила горную местность", — цитирует Флавий Бероса в своих трудах.

Несмотря на красоту такой истории любви, подтверждений у нее слишком мало. Дело в том, что Навуходоносора II упоминает в своих трудах только Флавий. В других же описаниях висячих садов присутствует сирийский царь, а также не указывается причина строительства чуда света.

"Другие описания просто говорят о том, как выглядели висячие сады Вавилона", — говорит ассириолог из Калифорнийского университета в Беркли Лори Пирс.

Так, Иосиф Флавий описывает высокие стены, которые поддерживали каменные колонны. В это же время, греческий историк Диодор Сицилийский писал о террасах со сводами, которые могли походить на современные ангары, но в форме пирамиды или зиккурата, если говорить языком того времени. Воду для полива садов брали в реке, возможно, используя насосы.

Фото: Encyclopædia Britannica, Inc.

Античный историй и географ Страбон, родившийся в I веке до нашей эры, описывал сводчатые террасы с полыми столбами кубической формы. Столбы были заполнены землей, чтобы удерживать корни больших деревьев. К террасам вела лестница, рядом с которой располагались водонапорные машины, поднимающие воду для полива из реки Евфрат.

"Вся эта конструкция походила на четырехугольную пирамиду из обожженного кирпича, высотой в стадион и длиной в еще один стадион с каждой стороны", — писал Страбон.

Ученые предполагают, что сады могли быть построены вдоль одной из дворцовых стен, толщина которых в некоторых местах могла достигать шести метров.

Трудно точно сказать, какие именно растения были в висячих садах, но некоторые древние документы могут пролить немного света на этот вопрос. По словам Пирс, сохранились записи растений, которые выращивали в садах вавилонских царей в целом. В этот список входят чеснок, лук, пажитник, кориандр, укроп и другие травы, а также среди деревьев указываются кедры.

Ассириолог из Оксфордского университета Стефани Далли считает, что висячие сады Вавилона на самом деле были висячими садами Ниневии – ассирийского города, который иногда в исторических текстах называли Вавилоном.

Доказательство этой теории кроется в текстах историка Диодора, который писал, что сады были построены легендарной царицей Ассирии Семирамидой.

Существование самой Семирамиды остается предметом споров. Но доподлинно известно, что ассирийский царь Сеннахирим, который правил с 704 г. до н.э., обладал обширными садами в своем дворце в Ниневии. Также доисторические документы свидетельствуют, что Сеннахирим обладал и передовой техникой для орошения этих садов.

Кроме этого, на одной из сохранившихся фресок из дворца в Ниневии были изображены сады и канал.

Известно, что город Вавилон окружали километры стен, которые были достаточно широки, чтобы выдержать террасы с садами.

Ученые не могут точно сказать, когда сады были уничтожены и кем именно. Но в древнем тексте Страбона описываются сады, которые к концу I века до н.э. превратились в руины. Также древний историк писал, что Александр Македонский хотел восстановить висячие сады, но умер, не успев осуществить свой план.

С тех самых пор, найти расположение висячих садов Вавилона, возможно, была утеряна навсегда. По словам современных исследователей, поскольку русло Евфрата сильно изменилось со времен правления Македонского, руины садов могут лежать на дне реки.