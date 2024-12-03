Помилка в "домашці" з геометрії збереглася на 4 тис. років: що написано на вавилонській табличці

Археологи знайшли на глиняній табличці задачу з геометрії з неправильним розв'язанням.

Вавилонська глиняна табличка, яка зберігається в Оксфордському університеті, по суті, є стародавнім домашнім завданням із математики, якому 4 тис. років, пише LiveScience.

Табличку було знайдено під час археологічних розкопок у 1931 році. Науковці вважають, що учень використовував знайдену ними табличку як "блокнот" для обчислення площі трикутника. Вавилонянин припустився помилки під час обчислень, яка збереглася майже на 4 тис. років.

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Діаметр невеликої таблички становить лише 8,2 см, на ній намальовано прямокутний трикутник із трьома наборами чисел клинописом. По одному набору чисел уздовж кожної з двох сторін, що визначають довжину й висоту трикутника, а також площу.

Уздовж верхньої лінії (висоти) трикутника учень написав 3,75, а вертикальна лінія (основа) позначена як 1,875. Ці значення означають, що площа трикутника має бути 3,5156. Однак учень неправильно розрахував її як 3,1468.

Кілька схожих табличок із домашніми завданнями були знайдені в Кіші та Вавилоні, які по праву вважалися центрами ранньої математичної освіти. Деякі таблички, зі зворотного боку, містять зауваження вчителів.

У Стародавньому Вавилоні математична освіта почала розвиватися разом із великими імперіями світу. Алгебра і геометрія були винайдені близько 3000 року до н. е. в Шумері, оскільки цивілізації, що розвивалися, потребували способів розрахунку податків, торгівлі, комерції, а також створення календарів.

У вавилонській математиці, як і в сучасній, за основу було взято систему числення в розмірі 60, наприклад, 60 секунд у хвилині, 60 хвилин в одній годині. Також стародавні вавилоняни освоїли теорему Піфагора майже на століття раніше, ніж давньогрецький філософ з'ясував, що сума квадратів двох катетів прямокутного трикутника дорівнює квадрату гіпотенузи.

За словами археологів, такі таблички з домашніми завданнями з геометрії та алгебри говорять про важливий культурний розвиток. Знання, які люди накопичували і передавали, в якийсь момент перейшов від запам'ятовування до письмової інформації.

Цей важливий перехід стався близько 3500 року до н. е. в Кіші, та був настільки основоположним, що його часто порівнюють із переходом від паперових до цифрових записів у ХХ столітті.

Нагадаємо, вчені розшифрували 3 000-річну вавилонську табличку. Кам'яна табличка вважається найдавнішою картою, яка коли-небудь була знайдена в історії.