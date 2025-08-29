Здивували розмірами та формою: археологи знайшли понад 150 степових курганів (фото)

У Західно-Казахстанській області археологи виявили понад 150 курганів незвичайної форми. Ця знахідка, що датується раннім залізним віком, викликає питання про те, хто створив ці споруди та чому вони відрізняються від типових поховань Центральної Азії.

Дослідники зазначили, що група курганів може бути пов'язана або з сарматами — кочовими племенами, відомими своєю присутністю в євразійському степу, — або з цивілізацією, яка ще не ідентифікована, пише Arkeonews.

Особливу увагу привернув один об'єкт: похоронна зона, оточена ровом шириною майже 140 метрів. Розмір і складність конструкції свідчать про те, що вона, ймовірно, була призначена для особи високого рангу, що відрізняє її від стандартних поховань залізного віку.

Кургани виділяються не тільки своїми розмірами, але й різноманітністю форм. На відміну від типових для того періоду круглих форм, археологи виявили прямокутні, кільцеподібні і навіть подвійні кільцеві конструкції. Така різноманітність є рідкісною в степовій археології і може вказувати на символічне або ритуальне значення.

Експерти зазначили, що належні розкопки не можуть розпочатися, доки місце не буде офіційно задокументовано, не буде виділено фінансування і не буде проведено офіційний тендер на розкопки. Після ретельного вивчення ця територія може отримати державний захист як культурна пам'ятка Казахстану.

Мешканці давно вважають кургани священними, а деякі повідомляють про незрозуміле світло над цією територією або незвичайні події Фото: West Kazakhstan Region Inspectorate for the Protection of Monuments

Ця знахідка також вплинула на місцеві громади. Мешканці давно вважають кургани священними, а деякі повідомляють про незрозуміле світло над цією територією або незвичайні події, такі як заглохання автомобілів поблизу. Хоча археологи ставляться до таких свідчень з обережністю, вони ілюструють, як стародавні пам'ятки залишаються вкоріненими в місцевому фольклорі та культурній пам'яті.

Знахідка є частиною нещодавніх археологічних відкриттів по всьому Казахстану. В Атирауській області фахівці виявили монети Золотої Орди XIII століття поряд із залишками стародавнього поселення. В Улитау археологи знайшли поховання сакського воїна, що дало нові знання про кочові традиції.

Експерти вважають, що завдяки систематичним розкопкам похоронний комплекс у Західному Казахстані може надати важливу інформацію про ранні суспільства в регіоні.

Незалежно від того, чи пов'язані ці знахідки з сарматами чи іншою групою, вони можуть змінити уявлення про залізний вік у Центральній Азії. Окрім академічних досліджень, ця пам'ятка також може стати об'єктом культурного туризму, що дозволить відвідувачам зануритися в історію степу.

