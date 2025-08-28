Археологи знайшли 3000-річну сокиру з неземного металу: що про неї відомо

В Індонезії археологи виявили конічну сокиру бронзового віку, вік якої, за оцінками, перевищує 3000 років. Цей предмет, знайдений за незвичайних обставин, викликає питання про те, хто його створив, для чого він був виготовлений.

Артефакт походив із колекції селянина, який зберігав його разом із намистинами народу даяк та традиційними кам'яними сокирами, знайденими під час промивання золота. Однак саме конічна сокира швидко привернула увагу експертів, пише Arkeonews.

Археолог Іда Багус Путу Пражна Йогі заявив: "За всі роки вивчення археології Калімантану я ніколи не бачив такої конічної сокири". Інший експерт, Хартатік, з Експертної групи з культурної спадщини регентства Банджар (TACB), пояснив, що сокира, відома місцевим населенням як Gigi Petir або Untu Gledek, має як культурне, так і історичне значення.

Місцеві легенди пов'язують такі предмети з ударами блискавки, а вчені припускають, що для їх виготовлення використовувалися передові техніки лиття бронзи, можливо, навіть з використанням метеоритного матеріалу.

Метал з метеоритів відігравав особливу роль у древніх суспільствах. Археологи підтверджують, що метеоритне залізо вважалося надзвичайно цінним матеріалом через свою рідкість і небесне походження.

Його використовували для створення прикрас, ритуальних предметів та зброї, наділяючи їх сакральним значенням. У багатьох культурах ці речі сприймалися як "дар богів" або символ влади.

На відміну від кам'яних сокир, призначених для роботи, цей артефакт, ймовірно, мав символічне значення. Його невеликий розмір, незвичайна конічна форма та детальний дизайн вказують на його роль як статусного маркера, церемоніального предмета або предмета торгівлі.

Хартатік зазначив, що артефакт символізував мистецтво та ієрархію, відображаючи те, як спільноти Калімантану бронзового віку використовували металообробку не лише для виготовлення практичних інструментів, а й задля церемоніальних цілей. Експерти наголошують, що для підтвердження автентичності знахідки, зокрема визначення її точного походження та історії, необхідні подальші дослідження.

Зовнішній вигляд сокири свідчить про те, що стародавній Калімантан значно просунувся вперед у порівнянні з кам'яними знаряддями, а навички металообробки служили соціальним, символічним і, можливо, ритуальним цілям.

Якщо автентичність сокири підтвердиться, цей предмет може змінити уявлення про ранні суспільства Борнео, надавши докази як технологічних навичок, так і культурної витонченості.

