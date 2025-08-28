Найдавніше в регіоні: археологи знайшли поселення перших жителів острову Кадьяк (фото)

На острові Кадьяк в Алясці, археологи виявили найдавніше відоме людське поселення в цьому регіоні. Поблизу озера Карлук дослідники виявили вогнище та кам'яні знаряддя, яким приблизно 7800 років.

Відкриття відбулося на місці розкопок Алаганаруартулік, де археологи виявили типові для найдавніших громад Кадьяка артефакти. Моллі Оделл, директорка відділу археології музею Алутік, пояснила, що радіовуглецеві тести двох окремих зразків вугілля підтвердили вік вогнища, пише Arkeonews.

"Ми впевнені, що вогнище використовувалося близько 7800 років тому", — сказала Оделл, зазначивши, що воно є найдавнішим підтвердженим поселенням на острові.

Патрік Солтонстолл, куратор археології музею, наголосив, що люди були присутні на узбережжі Аляски щонайменше 10 000 років тому, і припустив, що Кадьяк, з його багатими ресурсами, природно приваблював перших поселенців, попри проблеми ерозії та зміни рівня моря.

Поблизу озера Карлук дослідники виявили вогнище та кам'яні знаряддя, яким приблизно 7800 років Фото: Alutiiq Museum

Назва місця, Алаганаруартулік, що в перекладі з мови алутік означає "багато видів ягід", вказує на різноманітність внутрішніх ресурсів, які використовували перші мешканці. Хоча археологічні дослідження часто зосереджувалися на прибережних районах Кадьяка, головний куратор Емі Стеффіан наголосила, що внутрішня частина острова була не менш важливою.

Стеффіан пояснила, що річкові долини, лососеві струмки та альпійські райони були життєво важливими для риболовлі, полювання та збирання з самого початку заселення. Хоча лососеві ходи стабілізувалися лише близько 6300 років тому, перші відвідувачі озера Карлук, ймовірно, полювали на водоплавну дичину, лисиць, річкових видр і ведмедів, а також збирали місцеві рослини.

Дослідження озера Карлук тривають, а поточні розкопки зосереджені на місці, вік якого становить близько 1500 років. Солтонстолл наголосила, що археологія часто дає несподівані результати і що кожне нове відкриття сприяє ширшому розумінню найдавніших мешканців Кадьяка.

Ейпріл Лактонен Каунселлер, виконавча директорка музею Алутік, відзначила важливість захисту та вивчення цих місць, заявивши, що кожен артефакт сприяє збереженню спадщини Алутік.

