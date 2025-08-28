Древнейшее в регионе: археологи нашли поселение первых жителей острова Кадьяк (фото)

На острове Кадьяк в Аляске, археологи обнаружили древнейшее известное человеческое поселение в этом регионе. Вблизи озера Карлук исследователи обнаружили костер и каменные орудия, которым примерно 7800 лет.

Related video

Открытие произошло на месте раскопок Алаганаруартулик, где археологи обнаружили типичные для древнейших общин Кадьяка артефакты. Молли Оделл, директор отдела археологии музея Алутик, объяснила, что радиоуглеродные тесты двух отдельных образцов угля подтвердили возраст очага, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Мы уверены, что очаг использовался около 7800 лет назад", — сказала Оделл, отметив, что он является самым древним подтвержденным поселением на острове.

Патрик Солтонстолл, куратор археологии музея, отметил, что люди присутствовали на побережье Аляски не менее 10 000 лет назад, и предположил, что Кадьяк, с его богатыми ресурсами, естественно привлекал первых поселенцев, несмотря на проблемы эрозии и изменения уровня моря.

Вблизи озера Карлук исследователи обнаружили костер и каменные орудия, которым примерно 7800 лет Фото: Alutiiq Museum

Название места, Алаганаруартулик, что в переводе с языка алутик означает "много видов ягод", указывает на разнообразие внутренних ресурсов, которые использовали первые жители. Хотя археологические исследования часто сосредотачивались на прибрежных районах Кадьяка, главный куратор Эми Стеффиан подчеркнула, что внутренняя часть острова была не менее важной.

Стеффиан объяснила, что речные долины, лососевые ручьи и альпийские районы были жизненно важными для рыбалки, охоты и собирательства с самого начала заселения. Хотя лососевые ходы стабилизировались только около 6300 лет назад, первые посетители озера Карлук, вероятно, охотились на водоплавающую дичь, лисиц, речных выдр и медведей, а также собирали местные растения.

Исследования озера Карлук продолжаются, а текущие раскопки сосредоточены на месте, возраст которого составляет около 1500 лет. Солтонстолл подчеркнула, что археология часто дает неожиданные результаты и что каждое новое открытие способствует более широкому пониманию древнейших жителей Кадьяка.

Важно

Археологи нашли неолитическое поселение в неожиданном месте: что известно (фото)

Эйприл Лактонен Каунселлер, исполнительный директор музея Алутик, отметила важность защиты и изучения этих мест, заявив, что каждый артефакт способствует сохранению наследия Алутик.

Ранее Фокус писал о средневековом артефакте, который недавно нашли с помощью металлоискателя в Англии. Мужчина обнаружил редкую куклу XVI века.

Также мы рассказывали о минойском артефакте, который вызвал споры среди исследователей. Ученые не могут определить, кого именно изображает золотое украшение.