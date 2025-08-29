Переплюне Гебеклі-Тепе: древній курган може переписати історію цивілізації (фото)

Археологи досліджують доісторичний курган Мендік-Тепе у Туреччині, який може поставити під сумнів хронологію найдавніших пам'яток світу. Розкопки змінюють уявлення про те, коли і як з'явилися перші сільськогосподарські громади та ритуальні центри.

Курган Мендік-Тепе, розташований у регіоні Шанлиурфа поблизу села Паямлі. Пам'ятку вперше виявив археолог Фатма Шахін, а зараз курган досліджують під керівництвом професора Дугласа Бейрда з Ліверпульського університету у співпраці з Археологічним музеєм Шанлиурфи та Британським інститутом археології, пише Arkeonews.

За словами Бейрда, "знахідки свідчать про те, що Мендік-Тепе належить до самих початків неоліту. Хоча він пов'язаний з Гебеклі-Тепе і Карахантепе, його споруди мають унікальні форми і можуть навіть передувати їм". Це надає Мендік-Тепе центральну роль у проєкті Таш Тепелер, який має з'ясувати, як розвивалися ранні сільськогосподарські суспільства.

Знахідки на місці розкопок свідчать про будівлі різного розміру та призначення Фото: AA

Знахідки на місці розкопок свідчать про будівлі різного розміру та призначення. Археологи виявили невеликі споруди, що використовувалися для зберігання або приготування їжі, середні за розміром будинки, що служили житлом, та більші кам'яні споруди, які, як вважається, мали церемоніальне або громадське призначення.

На відміну від Гебеклі-Тепе і Карахантепе, відомих своїми характерними Т-подібними стовпами, Мендік-Тепе має вертикальні камені різних форм. Це свідчить про особливу архітектурну ідентичність і може представляти більш ранній етап будівельних традицій.

Знахідки свідчать про те, що Мендік-Тепе належить до самих початків неоліту Фото: AA

Схожість знахідок з сусіднього Чакмак-Тепе вказує на ймовірність того, що Мендік-Тепе може бути старшим за Гебеклі-Тепе, яке часто вважають "нульовою точкою історії".

Мендік-Тепе — один з понад десятка доісторичних курганів у регіоні Шанлиурфа, які разом відомі як Таш-Тепелер, або Кам'яні пагорби. Разом з такими пам'ятками, як Сайбурч і Чайоню-Тепесі, він дає уявлення про те, як ранні спільноти поєднували повсякденне життя з ритуальними практиками.

Розкопки тривають, але вже зроблені відкриття демонструють його важливість для розуміння неолітичної революції Фото: AA

Ці взаємопов'язані поселення демонструють розвиток сільського господарства, соціальної організації та церемоніальних структур, надаючи важливе уявлення про культурні мережі, які дали початок постійним поселенням.

Розкопки Мендік-Тепе тривають, але вже зроблені відкриття демонструють його важливість для розуміння неолітичної революції — поворотного моменту, коли людство перейшло від кочових мисливських груп до землеробських суспільств.

Ця трансформація, що почалася понад 11 000 років тому на південному сході Туреччини, заклала основу для самої цивілізації. Незалежно від того, чи виявиться Мендік-Тепе старшим за Гебеклі-Тепе, це місце, безсумнівно, відіграє важливу роль у переосмисленні наших знань про найперші кроки людства до осілого життя та складної культури.

