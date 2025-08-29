Заснували таємне місто: вчені намагаються знайти 300-річне поселення рабів-втікачів

Упродовж століть приховані спільноти людей, які втекли від рабства, викликали як захоплення, так і подив дослідників. Одним із таких поселень є Маронберг на карибському острові Сент-Круа, якого досі ніхто не знайшов.

У записах 1700-х років описувалися укріплені табори глибоко в горах острова, але їх точне місцезнаходження залишалося невідомим. Недавні археологічні дослідження почали проливати нове світло на ці поселення, даючи чітке уявлення про опір і виживання втікачів, пише Phys.org.

Один з найдетальніших ранніх описів належить Крістіану Ольдендорпу, датському місіонеру, який відвідав Сент-Круа в 1767 році. Він записав, що група втікачів жила в північно-західних горах, використовуючи густу рослинність і захисні споруди для приховування свого притулку.

Пізніше історики ідентифікували це місце як Маронберг, громаду маронів, які успішно чинили опір поневоленню. Данське панування на острові почалося в 1733 році, коли колоністи розширили цукрові та бавовняні плантації, імпортуючи рабів з Африки. Попри жорстку систему, до кінця 1700-х років майже 1400 людей зуміли втекти з рабства, утворивши таємні спільноти у віддалених місцевостях.

Археологи та дослідники, серед яких Бо Ейструд, Стівен Вернке, Лорен Кохут та місцевий активіст Оласі Девіс, намагалися відстежити ці поселення за допомогою історичних записів, карт та сучасних технологій. Десятирічна кампанія Девіса призвела до створення в серпні 2025 року Територіального парку маронів на Віргінських островах США, який охороняє понад 2300 акрів землі, пов'язаної з історією Маронберга.

Однак точне розташування поселення — будинки, артефакти та сліди повсякденного життя — не були виявлені. Щоб їх знайти, дослідники звернулися до географічних інформаційних систем, сканування лідаром та прогнозного моделювання. Ці інструменти дають змогу відтворити ландшафти такими, якими вони були 300 років тому, навіть під густими лісами.

Докази свідчать, що поселення маронів з часом змінювали своє місце розташування, реагуючи на колоніальні набіги, зміну інфраструктури та необхідність збереження таємниці. Деякі групи, можливо, покладалися на тимчасові табори, а інші, ймовірно, повністю покинули острів, переїхавши до сусіднього Пуерто-Рико або Тортоли.

Життєстійкість мешканців Маронберга також відображена в оборонних тактиках, записаних Олдендорпом, серед яких приховані пастки, призначені для відбиття переслідувачів. Розуміння того, як ці громади виживали в суворих і ворожих умовах, не тільки збагачує історичні знання, але й вшановує спадщину тих, хто боровся за свободу всупереч непереборним перешкодам.

Сьогодні археологи готуються до обстеження територій, виділених цифровими моделями, сподіваючись знайти матеріальні докази існування Маронберга. Виявлення цього поселення надасть неоціненну можливість для освіти та збереження культури в межах нового парку.

