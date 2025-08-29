Основали тайный город: ученые пытаются найти 300-летнее поселение рабов-беглецов

На протяжении веков скрытые сообщества людей, сбежавших от рабства, вызывали как восхищение, так и удивление исследователей. Одним из таких поселений является Маронберг на карибском острове Сент-Круа, которого до сих пор никто не нашел.

В записях 1700-х годов описывались укрепленные лагеря глубоко в горах острова, но их точное местонахождение оставалось неизвестным. Недавние археологические исследования начали проливать новый свет на эти поселения, давая четкое представление о сопротивлении и выживании беглецов, пишет Phys.org.

Одно из самых подробных ранних описаний принадлежит Кристиану Ольдендорпу, датскому миссионеру, посетившему Сент-Круа в 1767 году. Он записал, что группа беглецов жила в северо-западных горах, используя густую растительность и защитные сооружения для сокрытия своего убежища.

Позже историки идентифицировали это место как Маронберг, общину маронов, которые успешно сопротивлялись порабощению. Датское господство на острове началось в 1733 году, когда колонисты расширили сахарные и хлопковые плантации, импортируя рабов из Африки. Несмотря на жесткую систему, к концу 1700-х годов почти 1400 человек сумели сбежать из рабства, образовав тайные сообщества в отдаленных местностях.

Археологи и исследователи, среди которых Бо Эйструд, Стивен Вернке, Лорен Кохут и местный активист Оласи Дэвис, пытались отследить эти поселения с помощью исторических записей, карт и современных технологий. Десятилетняя кампания Дэвиса привела к созданию в августе 2025 года Территориального парка маронов на Виргинских островах США, который охраняет более 2300 акров земли, связанной с историей Маронберга.

Однако точное расположение поселения — дома, артефакты и следы повседневной жизни — не были обнаружены. Чтобы их найти, исследователи обратились к географическим информационным системам, сканированию лидаром и прогнозному моделированию. Эти инструменты позволяют воссоздать ландшафты такими, какими они были 300 лет назад, даже под густыми лесами.

Доказательства показывают, что поселения маронов со временем меняли свое местоположение, реагируя на колониальные набеги, изменения в инфраструктуре и необходимость сохранения тайны. Некоторые группы, возможно, полагались на временные лагеря, а другие, вероятно, полностью покинули остров, переехав в соседний Пуэрто-Рико или Тортолу.

Жизнестойкость жителей Маронберга также отражена в оборонительных тактиках, записанных Олдендорпом, среди которых скрытые ловушки, предназначенные для отражения преследователей. Понимание того, как эти общины выживали в суровых и враждебных условиях, не только обогащает исторические знания, но и чтит наследие тех, кто боролся за свободу вопреки непреодолимым препятствиям.

Сегодня археологи готовятся к обследованию территорий, выделенных цифровыми моделями, надеясь найти материальные доказательства существования Маронберга. Обнаружение этого поселения предоставит неоценимую возможность для образования и сохранения культуры в пределах нового парка.

