Нашли в старейшей солнечной обсерватории: в Перу обнаружили ритуальную фигурку воина (фото)

В Чанкильо, древней солнечной обсерватории в долине Касма в Перу, археологи обнаружили древний сосуд в форме воина. Артефакт, которому более 2300 лет, дает новое представление о том, как ранние общества сочетали астрономию, ритуалы и власть.

По данным Министерства культуры Перу, сосуд изготовили в стиле Патазка и намеренно разбили, возможно, в рамках ритуального обряда. Керамика Патазка известна своими детальными изображениями воинов, животных и церемониальных действий, пишет Arkeonews.

Этот артефакт нашли вблизи входа в Чанкильо, места, признанного с 2021 года объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чиновники объяснили, что изображение воинов отражало роль Укрепленного храма, где сходились политическая, военная и религиозная власть.

Этот артефакт нашли вблизи входа в Чанкильо, места, признанного с 2021 года объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Peru Ministry of Culture

"Эта посуда показывает, как древние элиты сочетали ритуалы и образы, чтобы утвердить контроль и поддерживать общественный порядок", — заявило министерство.

Стиль Патазка известен своими выразительными фигурами и динамичными сценами, которые часто иллюстрируют конфликты или ритуалы. Исследователи считают, что умышленное уничтожение сосуда было символическим актом, свидетельствующим об идентичности и авторитете элиты.

Фото: Peru Ministry of Culture

Находка, расположенная в церемониальном центре, демонстрирует, как материальная культура функционировала не только как украшение, но и как средство коммуникации в строго стратифицированных обществах. Ее размещение у входа в Чанкильо подкрепляет интерпретацию, что церемониальная жизнь была тесно связана с военной символикой и регулированием космических знаний.

Именно Чанкильо известен своими Тринадцатью башнями, выровненными с годовым путем Солнца, чтобы создать один из древнейших горизонтальных календарей в Америке. Эта точность позволяла древним жителям точно планировать посевную, жатву и ритуальные события.

Контроль над наблюдениями за Солнцем предоставлял правящим группам как научный престиж, так и религиозную власть. Сочетая астрономию с ритуальными и военными образами, Чанкильо иллюстрирует, как ранние андские общества интегрировали космические циклы в свои системы управления.

Для современных исследователей это открытие углубляет понимание того, как древние общества в Андах связывали космический порядок с земной властью, оставляя после себя свидетельства выдающихся культурных и научных достижений.

