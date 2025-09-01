Захоронения культуры Пэкче: в Корее ученые раскопали древние сокровища (фото)

В древних гробницах в Чонгеупе, Южная Корея, археологи обнаружили артефакты периода Пэкче. Во время раскопок ученые нашли золотые украшения, керамику, железные изделия и декоративные предметы.

Эти находки предоставляют ценную информацию о культурной и политической роли культуры Пекче, которая процветала между 18 годом до н. э. и 660 годом н. э., пишет Arkeonews.

По словам официальных лиц, в гробницах Эунсун-ри и Доге-ри археологи обнаружили золотые бусины, бронзовые браслеты, стеклянные украшения и изысканные заколки для волос. Сравнения, проведенные исследователями, связывают эти украшения с сокровищами, найденными в других местах Пекче.

Мэр Ли Хак-су отметил, что: "Эти раскопки еще раз подтвердили, что Чонгеуп был центром культуры средней части региона Пэкче".

Группы гробниц занимают площадь двух квадратных километров в Йонвон-мён и состоят из более 270 захоронений, из которых 56 каменных гробниц были признаны культурным наследием в 2018 году.

Раскопки продолжаются с 2022 года, постепенно раскрывая влияние элиты Пекче на региональное общество. Хотя некоторые места были повреждены разграблением в древности, сохранившиеся реликвии продолжают иллюстрировать погребальные обычаи, политические связи и социальные иерархии.

Керамика, найденная на месте раскопок, включает трехногие сосуды, кувшины в форме бутылок и большие миски. Эти предметы не только отражают мастерство гончаров Пэкче, но и демонстрируют, как их стиль повлиял на другие корейские королевства и Японию в период Асука.

Раскопки подтверждают важность Чонгеупа как центра культуры и власти Пэкче. Это открытие является не только академической вехой: оно улучшает понимание прошлого Кореи и способствует развитию культурного туризма.

Каждый артефакт, от золотых украшений до керамических сосудов, подкрепляет рассказ о королевстве, чье мастерство и дипломатия формировали региональную идентичность на протяжении веков.

