В Саксонии обнаружили большой клад: он датируется бронзовым веком

На востоке Германии недавно обнаружили самый большой клад бронзового века, который когда-либо находили в Верхней Лужице, и второй по величине в Саксонии. Находка, датируемая IX веком до н. э., поднимает новые вопросы об общинах, которые когда-то жили в этом регионе.

Клад, который нашли в пригороде города Герлиц, состоит из 310 бронзовых предметов. Сама местность известна с 1900 года, когда дети, копая картошку, наткнулись на три бронзовых кинжала, пишет Heritage Daily.

Один из них исчез, другой попал в музей Герлица, а затем потерялся во время Второй мировой войны, и на сегодня остался только один кинжал. Опираясь на эту историю, доктор Яспер фон Рихтгофен, директор коллекций Герлица, организовал систематические раскопки совместно с Саксонским государственным управлением археологии.

Первые раскопки обнаружили фрагменты серпов на западном краю места, а затем 108 разбросанных предметов, нарушенных сельскохозяйственными работами. В конце концов, в почве было найдено скопление не затронутых артефактов для детального лабораторного исследования.

По данным музея в Герлице, в коллекцию входили инструменты, оружие, украшения, аксессуары для одежды и необработанные бронзовые литейные отливки. Самыми распространенными были лезвия серпов (136 штук), за ними следовали топоры (50 штук). На каждом этапе раскопок использовалась фотограмметрия для создания 3D-модели, которая сохраняла точное расположение предметов.

Одной из самых выдающихся находок был меч, разбитый на четыре части, две из которых имели древние трещины, что свидетельствует о том, что его намеренно похоронили вместе с фрагментами серпов.

После реконструкции оружие имело длину 44 сантиметра и было оснащено навершием из двух бронзовых оболочек, охватывающих органический диск, возможно, изготовленный из кости или слоновой кости. Его необычная форма указывает на южногерманское происхождение, что свидетельствует о дальних контактах в Центральной Европе в позднем бронзовом веке.

Эта находка дает представление об экономических и социальных практиках доисторических сообществ. Широкое разнообразие предметов отражает как повседневное использование, так и ритуальное захоронение, а меч подчеркивает символические традиции ломания оружия перед погребением.

