Новые находки в Канопусе: ученые исследуют затонувший город Древнего Египта (видео)

На средиземноморском побережье Египта археологи продолжают поиски остатков древних городов, давно затерянных в море. Ученые нашли новые артефакты, расширяющие знания о Канопусе, одном из важнейших портовых поселений до возникновения Александрии в IV веке до н. э.

Related video

Среди последних находок — остатки древних зданий, док и торговое судно, которые помогают исследователям лучше понять морскую торговлю, судостроительные практики и повседневную жизнь города, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Французский археолог Франк Годдио и его команда, которые сотрудничают с Европейским институтом подводной археологии и Министерством туризма и древностей Египта, отметили важность Канопуса. Как пояснил Годдио, такие находки, как кварцевый сфинкс с картушами Рамсеса II и белая мраморная статуя римского аристократа, демонстрируют не только древность города, но и мультикультурный характер.

Исследование Канопуса

Канопус находился в устье западной ветви дельты Нила, напротив Гераклиона. Раскопки на этом месте являются сложными, поскольку многие предметы погребены под слоями глины и ила, но некоторые материалы хорошо сохранились под водой.

Это позволило найти статуи и религиозные предметы, дающие представление о египетских религиозных обрядах, в частности поклонение Осирису и Серапису. В древности Канопус был также местом паломничества, где тысячи людей участвовали в ежегодных фестивалях, воспроизводивших миф о смерти и воскресении Осириса.

Город процветал на протяжении веков, служа греческим, а позже римским правителям ключевым центром торговли и религии. Однако к VIII веку н. э. землетрясения и повышение уровня моря затопили большую часть Канопуса, оставив часть под современным городом Абу-Кир, а остальные — под водой.

Предыдущие работы команды Годдио в 1990-х и 2000-х годах привлекли международное внимание, в частности выставка Британского музея 2016 года "Затонувшие города: затерянные миры Египта", на которой были представлены такие артефакты, как колоссальная статуя Гапи, олицетворение Нила, и статуя быка Аписа из Александрии.

Важно

Удивили размерами и формой: археологи нашли более 150 степных курганов (фото)

Текущие исследования Канопуса не только дают представление о древних цивилизациях, но и свидетельствуют о необходимости защиты подводного наследия. С повышением уровня моря, которое продолжает угрожать прибрежным регионам, археологи подчеркивают важность защиты затопленных объектов и их сохранения для будущих поколений.

Ранее Фокус писал об одной из древнейших в мире улиц. Ее недавно раскопали турецкие археологи и считается что находке по меньшей мере 10 000 лет.

Также мы рассказывали о минойском артефакте, который вызвал споры среди исследователей. Ученые не могут определить, кого именно изображает золотое украшение.