Нові знахідки у Канопусі: вчені досліджують затонуле місто Стародавнього Єгипту (відео)

На середземноморському узбережжі Єгипту археологи продовжують пошуки залишків стародавніх міст, давно загублених у морі. Вчені знайшли нові артефакти, що розширюють знання про Канопус, одне з найважливіших портових поселень до виникнення Александрії у IV столітті до н. е.

Серед останніх знахідок — залишки стародавніх будівель, док і торговельне судно, які допомагають дослідникам краще зрозуміти морську торгівлю, суднобудівні практики та повсякденне життя міста, пише Phys.org.

Французький археолог Франк Годдіо та його команда, які співпрацюють з Європейським інститутом підводної археології та Міністерством туризму та старожитностей Єгипту, наголосили на важливості Канопуса. Як пояснив Годдіо, такі знахідки, як кварцовий сфінкс з картушами Рамсеса II та біла мармурова статуя римського аристократа, демонструють не тільки стародавність міста, а й мультикультурний характер.

Канопус знаходився у гирлі західної гілки дельти Нілу, навпроти Геракліону. Розкопки на цьому місці є складними, оскільки багато предметів поховані під шарами глини та мулу, але деякі матеріали добре збереглися під водою.

Це дозволило віднайти статуї та релігійні предмети, що дають уявлення про єгипетські релігійні обряди, зокрема поклоніння Осірісу та Серапісу. В давнину Канопус був також місцем паломництва, де тисячі людей брали участь у щорічних фестивалях, що відтворювали міф про смерть і воскресіння Осіріса.

Місто процвітало впродовж століть, слугуючи грецьким, а пізніше римським правителям ключовим центром торгівлі та релігії. Однак до VIII століття н. е. землетруси та підвищення рівня моря затопили більшу частину Канопуса, залишивши частину під сучасним містом Абу-Кір, а решту — під водою.

Попередні роботи команди Годдіо в 1990-х і 2000-х роках привернули міжнародну увагу, зокрема виставка Британського музею 2016 року "Затонулі міста: загублені світи Єгипту", на якій були представлені такі артефакти, як колосальна статуя Гапі, уособлення Нілу, та статуя бика Апіса з Александрії.

Поточні дослідження Канопуса не тільки дають уявлення про стародавні цивілізації, але й свідчать про нагальність захисту підводної спадщини. З підвищенням рівня моря, яке продовжує загрожувати прибережним регіонам, археологи наголошують на важливості захисту затоплених об'єктів та їх збереження для майбутніх поколінь.

